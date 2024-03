Romania-Colombia, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Romania-Colombia è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:30: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo quello del Brasile lo scorso novembre, la Colombia di Nestor Lorenzo si è presa un altro scalpo illustre, battendo 1-0 la più quotata Spagna venerdì scorso nell’amichevole del London Stadium di Londra (lo stadio dove solitamente gioca il West Ham). A deciderla è stato uno che nella capitale inglese ci vive, anche se qualche chilometro più a sud. Parliamo del terzino destro del Crystal Palace, Daniel Munoz, bravo a sfruttare l’assist di Luis Diaz, attaccante del Liverpool. Per i Cafeteros è il quinto successo di fila, ma anche il ventesimo risultato utile consecutivo: l’ultima sconfitta risale a febbraio 2022.

Striscia che certifica il buon lavoro che sta facendo il commissario tecnico argentino, in grado di risollevare in poco tempo una selezione che, nonostante la materia prima di certo non manchi, non è riuscita neppure a qualificarsi agli ultimi Mondiali. La Colombia invece oggi è in piena corsa per un posto alla prossima rassegna iridata – è terza nel girone eliminatorio dietro ad Argentina e Uruguay – e vuole prepararsi al meglio per essere tra le principali protagoniste dell’imminente edizione della Copa America: a proposito, nel girone dovrà vedersela con Brasile, Costa Rica e Paraguay. Da Londra adesso ci si sposta in Spagna: al Civitas Metropolitano è in programma l’amichevole con la Romania, che ha appena impattato 1-1 con l’Irlanda del Nord. È avvenuto tutto nel primo tempo, con il parmense Man che ha risposto al nordirlandese Reid.

Anche la Tricolorii vanta una lunghissima striscia di imbattibilità, non conoscendo sconfitta da novembre 2022. In questo lasso di tempo gli uomini di Edward Iordanescu hanno staccato il pass per Euro 2024 da primi del girone lasciandosi alle spalle la Svizzera. E nel gruppo E, insieme a Belgio, Slovacchia – oltre ad una tra Ucraina e Islanda – si giocheranno le loro chance, sognando di accedere alla fase ad eliminazione diretta.

Come vedere Romania-Colombia in diretta tv e streaming

Romania-Colombia, in programma martedì alle 20:30 al Civitas Metropolitano di Madrid, in Spagna, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Iordanescu e quelli di Lorenzo.

Il pronostico

La Colombia non ha mai battuto la Romania: due vittorie romene nei Mondiali ’94 e ’98 e un parreggio a reti bianche in un’amichevole nel 2006. Leggera preferenza per i sudamericani, galvanizzati dal successo prestigioso con la Spagna e nel complesso più attrezzati rispetto alla selezione di Iordanescu.

Le probabili formazioni di Romania-Colombia

ROMANIA (4-3-3): Moldovan; Ratiu, Dragusin, Rus, Manea; Stanciu, Sut, Cicaldau; Hagi, Puscas, Coman.

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mosquera, Lucumì, Fuentes; Lerma, Puerta; Asprilla, Rodriguez, Gomez; Borre.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1