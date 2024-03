Tre allenatori per il Napoli: “Italiano più di Conte o Palladino”

Il Napoli continua a sperare nell’arrivo di Antonio Conte, anche se il più quotato da De Laurentiis, come nuovo tecnico, è ancora Italiano.

Antonio Conte piace anche al Milan e alla Juve. Ma il Napoli non è ancora fuori dai giochi. Ne è convinto Fabio Santini, giornalista, conduttore radiofonico e volto televisivo. Parlando in diretta ai microfoni di Tv Play, Santini ha provato a rivelare quali potrebbero essere le principali novità sulle panchine in Serie A nella prossima stagione.

Per Santini non è possibile parlare di colpi di mercato senza prima capire chi siederà in panchina alla Juventus, al Milan e al Napoli. Per esempio, Conte potrebbe volere nella sua prossima squadra Retegui. “Un giocatore come Retegui, un finalizzatore d’area, possa servire di più al Milan che alla Juventus. L’oriundo è forte di testa e rapinoso nell’area piccola, come Giroud, ed è uno che vede bene la porta e che ha un tiro potente… Insomma io lo vedo più per il Milan ma contano gli aspetti finanziari”.

“La Juventus potrebbe cedere Chiesa e non Vlahovic“, ha continuato l’intervistato. “Ci sono offerte su Chiesa dalle big della Premier League, in particolare dal Liverpool. Vendendo Chiesa, si portano a casa un 40-45 milioni circa”. E, con quella cifra, secondo l’intervistato la Juventus potrebbe prendere Gudmundsson oppure Retegui.

“Retegui non si deve vedere come un doppione di Vlahovic, ma semmai come una sua spalla. Anche qui la Juventus dovrà fare, come si dice a Milano, i conti della serva”. Quanto ad Allegri, Santini ha ricordato che l’esonero dell’allenatore livornese potrebbe costare più di 20 milioni.

Conte al Napoli: “Ma il preferito è ancora Italiano“

“In questa ultima settimana il Bayern Monaco ha trattato Antonio Conte, che aveva già stilato anche una sorta di tabella di giocatori che lui vorrebbe. In primis Guirassy dello Stoccarda, su cui il Bayern era andato già, ma con un cattivo risultato, nella sessione invernale del calciomercato“, ha aggiunto Santini.

Per l’esperto il Bayern Monaco ha ora altri obiettivi in panchina. “Dicono che il Bayern si orienterebbe su De Zerbi… Sappiamo che Antonio Conte porta troppi problemi: il suo stipendio, il suo progetto di squadra che vuole allenare. Anche se il Bayern Monaco non ha gravi problemi finanziari, si è raffreddato, ed è andata su De Zerbi. Vediamo cosa succede”.

Santini ha poi parlato anche di Inter: “Se Zhang riesce a trovare la quadra con Oaktree, quindi a dilazionare di un anno la resa del prestito di 375 milioni, allora rimane tutto lo status quo. Il problema è che è inseguito dagli imprenditori della Construction Bank di Pechino, ma è un problema suo personale, che non è che riguarda molto l’Inter”.

E se invece Zhang non riesce a trovare la quadra con il prestito, l’Inter finirà nelle mani di Oaktree, che ha dato mandato a due banche d’affari, una delle quali è la Goldman Sachs, di trovare dei compratori. “Sembra che ne abbia trovati due, un fondo americano e un fondo arabo. Questa notizia non ha avuto conferma, ma più parti ne hanno parlato”.

Intanto Marotta ha annunciato che fra due anni lascerà l’Inter e il ruolo da ad. “Non vedo dirigenti all’altezza di Marotta. Io dico che trovo scandaloso che un dirigente della qualità e dell’intelligenza di Igli Tare sia senza una squadra. Questo potrebbe essere un nome, senza dimenticare che attorno a Marotta ci sono dei dirigenti come Ausilio e Baccin, che sono molto cresciuti: magari uno di loro può prenderne il posto”.

“Si sta parlando di tre allenatori per il Napoli. Che nell’ordine sono Palladino, al 20%, Conte, al 30% e Italiano, al 50%. Italiano porterebbe Accardi come direttore sportivo, ma De Laurentiis cambia idea ogni quarto d’ora e quindi vediamo”.