Gratta e Vinci, c’è un modo automatico per scoprire se sono vincenti

Gratta e Vinci, se non siete sicuri di aver controllato nel migliore dei modi il vostro biglietto c’è un modo automatico per scoprire se sono vincenti. Ecco come

Ci sono dei momenti in una giornata – che si possono protrarre anche per più di un giorno – che vuoi per la stanchezza, vuoi per i pensieri, la testa non è connessa al massimo con il mondo che ci circonda. E in questi casi molti hanno bisogno di un aiuto. Sia fisico che mentale.

Sarebbe comunque opportuno in questi casi non andare mai incontro a delle giocate, soprattutto se parliamo dei Gratta e Vinci. Meglio fermarsi del tutto e non rischiare nulla, anche perché quel mostro che è il gioco potrebbe attanagliarvi e quindi farvi perdere la bussola. In ogni caso, qualora vi trovaste in un momento del genere e avete un tagliando della lotteria istantanea in mano, e non siete quindi convinti di quello che vedere, sappiate che c’è un modo veloce, automatico, e sicurissimo, che vi permette di controllare se il vostro biglietto è da buttare oppure se dovete passare all’incasso.

Gratta e Vinci, scaricate l’applicazione

Andando a controllare sul sito ufficiale del Gratta e Vinci, che vi permette anche di giocare online e quindi di conoscere immediatamente se avete vinto o meno, si legge questo: “Sebbene non esista un limite ai biglietti che possono essere scansionati con l’app My Lotteries, è opportuno giocare in maniera responsabile. Inoltre, per poter verificare la vincita sull’applicazione per smartphone e tablet è possibile scansionare il codice il codice del biglietto o inserire manualmente i caratteri”.

Avete capito bene: con l’applicazione in questione in un solo momento, aprendo la fotocamera del vostro cellulare direttamente dal vostro smartphone, potrete tranquillamente scansionare il codice a barra che ogni tagliando ha in basso per scoprire se avete vinto o meno. E, qualora non riusciste a fare questo, basterà leggere i caratteri che ci sono sempre allo stesso punto e trascriverli all’interno dell’applicazione in questione. In questo modo sarete sicuri che tutto sia andato per il verso giusto. E soprattutto sarete sicuri se avete vinto o meno senza stare lì a pensarci più di tanto.