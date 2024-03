Ucraina-Islanda, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Ucraina-Islanda è un match valido per gli spareggi di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Se l’Ucraina può ancora sognare un posto nei prossimi campionati europei lo deve principalmente ai suoi due attaccanti, Yaremchuk e Dovbyk, che giovedì scorso hanno ribaltato la Bosnia di Pjanic e Dzeko negli ultimi minuti di gioco, quand’ormai la selezione di Serhiy Rebrov si stava rassegnando ad una dolorosa eliminazione.

L’uno-due micidiale dei centravanti che militano entrambi nella Liga spagnola (Valencia e Girona) ha permesso ai gialloblù di avanzare fino alla finale degli spareggi di Lega B, dove li attende la vincente dell’altra semifinale, l’Islanda. Per i noti motivi geopolitici, l’Ucraina giocherà in casa solo “sulla carta”. Il teatro della sfida è la Tarczynski Arena di Wroclaw, in Polonia: la guerra costringe infatti gli uomini di Rebrov a disputare le proprie partite casalinghe in giro per l’Europa, lontano da un paese da più di due anni alle prese con il conflitto con la Russia. Seconda gara di fila in campo neutro per gli islandesi, che già nel match precedente avevano affrontato Israele – altro paese interessato da eventi bellici – a Budapest, in Ungheria. Anche gli scandinavi, come l’Ucraina, hanno dovuto rimontare per arrivare a giocare l’ultimo atto. Sotto di un gol dopo mezz’ora (rigore di Zahavi), sugli israeliani si è abbattuto il ciclone Gudmundsson. L’attaccante del Genoa ha realizzato una tripletta (1-4), dimostrando di essere l’uomo più in forma della nazionale guidata da Age Hareide.

Ucraina a trazione offensiva

Terza vittoria di fila per l’Islanda, che a gennaio aveva avuto la meglio anche nelle amichevoli con Guatemala e Honduraas. L’Ucraina, invece, nell’ultimo anno ha perso solo con l’Italia di Luciano Spalletti a San Siro.

Rebrov non ha problemi di infortuni e dovrebbe schierare i migliori. Discorso diverso per Hareide, in ansia per le condizioni di Traustason e Sigurdsson, usciti anzitempo nella sfida con Israele per via di problemi fisici.

Come vedere Ucraina-Islanda in diretta tv e in streaming

Ucraina-Islanda è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà alla Tarczynski Arena di Wroclaw, in Polonia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Gli ultimi precedenti risalgono alle qualificazioni ai Mondiali russi (2016-17) e dopo il pari in Ucraina nella gara d’andata fu l’Islanda ad avere la meglio tra le mura amiche. Oggi il divario, in termini qualitativi, è piuttosto ampio, in particolar modo per quanto riguarda il reparto avanzato. Ma la selezione di Rebrov, favorita per la vittoria, non dovrà commettere l’errore di sottovalutare un’Islanda che, pur essendo meno forte del’Ucraina, ha le armi per farle del male. Gli scandinavi molto probabilmente riusciranno a segnare almeno una rete (nelle ultime dieci partite non sono andati a segno solo con il Portogallo).

Le probabili formazioni di Ucraina-Islanda

UCRAINA (4-2-3-1): Lunin; Konoplya, Zabarnyi, Matvienko, Mykolenko; Zinchenko, Brazhko; Zubkov, Sudakov, Mudryk; Dovbyk.

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Gretarsson, Thorarinsson; Thorsteinsson, Johannesson, Haraldsson, Willumsson; Gudmundsson, Oskarsson.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1