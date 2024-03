Norvegia-Slovacchia, amichevole: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Norvegia-Slovacchia è un’amichevole e si gioca martedì alle ore 19:00: notizie, probabili formazioni, tv in chiaro, statistiche, streaming e pronostici.

Prosegue il momento non esaltante della Norvegia, venerdì scorso sconfitta pure dalla Repubblica Ceca nella amichevole di Oslo. Doveva essere la partita della “ripartenza” dopo la grande delusione della mancata qualificazione all’Europeo ma per Haaland e compagni è arrivata un’altra “doccia fredda”: in vantaggio con un gol di Bobb nel primo tempo, gli scandinavi si sono fatti riacciuffare quasi subito e a 5 minuti della fine hanno incassato il gol del 2-1, realizzato dal fiorentino Barak su punizione.

È rimasto a secco il fromboliere del City, apparso meno lucido del solito. Odeegard (il migliore dei suoi) invece ha predicato nel deserto: resta inspiegabile, in ogni caso, come sia possibile che una selezione che può contare su due tra i migliori giocatori della Premier League possa fare così tanta fatica, anche contro avversari alla sua portata. Diventa dunque sempre più precaria la posizione del commissario tecnico Stale Solbakken, che verosimilmente si giocherà il posto nella prossima Nations League, in cui la Norvegia affronterà Slovenia, Austria e Kazakistan (Lega B). È reduce da una sconfitta anche la Slovacchia, che arriva ad Oslo con la speranza di ripercorrere le orme dei “cugini” cechi. La selezione guidata da Francesco Calzona – che contemporaneamente ricopre anche il ruolo di allenatore del Napoli – sabato si è arresa 2-0 all’Austria, prima sconfitta dopo tre vittorie di fila che hanno contribuito alla qualificazione ad Euro 2024. La Slovacchia, seconda nel gruppo J dietro al Portogallo, nel girone degli Europei è stata sorteggiata con Belgio e Romania.

Come vedere Norvegia-Slovacchia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Norvegia e Slovacchia è in programma martedì alle 19:00 all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Cielo (canale 26 del digitale terrestre, canale 156 del satellite) ma potrà essere seguita anche su Sky su Sky Sport Uno (canale 201). La trasmissione sarà disponibile in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Entrambe vorranno riscattate le sconfitta subite nello scorso fine settimana ma non solo per questo motivo è un’amichevole che promette equilibrio. Stavolta, però, i gol non mancheranno, essendo due squadre che faticano in fase di non possesso palla: almeno tre quelli totali.

Le probabili formazioni di Norvegia-Slovacchia

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ajer, Hanche-Olsen, Ostigard, Bjorkan; Odegaard, Thorstvedt, Berge; Bobb, Haaland, Elyounoussi.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Gyomber, Obert, Hanke; Kucka, Benes, Hrosovsky; Duris, Bozenik, Mak.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2