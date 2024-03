Georgia-Grecia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Georgia-Grecia è un match valido per gli spareggi di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nelle due semifinali-spareggio di Lega C Georgia e Grecia hanno entrambe rispettato i pronostici della vigilia battendo Lussemburgo e Kazakistan (2-0 e 5-0) e portandosi a soli novanta minuti dalla fase finale dell’Europeo tedesco. Uno dei tre pass rimasti ancora da staccare – la vincente di questa sfida capiterà nel gruppo F, dove ci sono già Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca – verrà assegnato nella finale di Tbilisi, la capitale georgiana.

Vantaggio tutt’altro che banale per la selezione di Willy Sagnol, che potrà contare di nuovo sull’apporto del proprio pubblico. La Georgia, come tre anni fa, è a pochi centimetri da quella che sarebbe la sua prima partecipazione ad una grande rassegna internazionale: nel 2021 a negargli questa gioia fu la Macedonia del Nord, che nel Caucaso si impose grazie ad un gol di Goran Pandev. Contro il Lussemburgo, costretta a fare a meno del suo giocatore più forte e rappresentativo, Kvicha Kvaratskhelia – l’asso del Napoli era squalificato – la squadra di Sagnol ha faticato più del previsto ed a togliere le castagne dal fuoco al commissario tecnico ci ha pensato l’attaccante del Karlsruher (B tedesca) Budu Zivzivadze, autore di una doppietta. Tuttavia, ha dato una grossa mano anche l’espulsione del lussemburghese Chanot, finito sotto la doccia ad inizio ripresa.

Grecia devastante con i kazaki

Sul velluto invece la Grecia, devastante nella semifinale con il Kazakistan, abbattuto 5-0 ad Atene. Tutto facile per gli ellenici, che già dopo un quarto d’ora avevano messo le cose in chiaro, portandosi in vantaggio di due gol (Bakasetas e Pelkas). A completare l’opera sono stati poi Ioannidis e Kourbelis.

Un successo rotondo che certifica l’ottimo lavoro del selezionatore Gus Poyet, capace in poco tempo di dare un’identita a questa nazionale, raccolta dopo una serie di risultati non proprio esaltanti, e di sfruttare le qualità degli elementi di maggior talento ed esperienza. La Grecia in realtà aveva ben figurato anche nel girone di qualificazione, tenendo viva fino all’ultimo la lotta al secondo posto, conteso all’Olanda.

Come vedere Georgia-Grecia in diretta tv e in streaming

Georgia-Grecia è in programma martedì alle 18:00 e si giocherà allo stadio “Paichadze” di Tbilisi, in Georgia. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Nel nuovo millennio la Georgia non è mai riuscita ad avere la meglio sulla Grecia in sei confronti, racimolando solamente due pareggi. Le due selezioni si sono affrontate l’ultima volta nel 2021, nelle qualificazioni Mondiali: 1-1 ad Atena e 0-2 a Tbilisi. Sì, è vero, in questo match Sagnol potrà contare su un Kvaratskhelia in più, ma in questo momento sono gli ellenici ad avere maggiori certezze e secondo noi potrebbero spuntarla già nei tempi regolamentari. Entrambe dovrebbero in ogni caso segnare almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Georgia-Grecia

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kvirkvelia, Dvali, Kashia; Kakabadze, Kiteishvili, Chakvetadze, Kochorashvili, Shengelia; Zivzivadze, Kvaratskhelia.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Hatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Ioannidis, Pelkas.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2