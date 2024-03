Svezia-Albania, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Svezia-Albania è un’amichevole e si gioca lunedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’avventura di Jon Dahl Tomasson da commissario tecnico della Svezia è iniziata con un’imbarcata clamorosa: in Portogallo, giovedì scorso, la selezione scandinava è stata demolita dai lusitani (5-2), travolgenti nonostante l’assenza del totem Cristiano Ronaldo. Leao, Matheus Nunes e Bruno Fernandes hanno chiuso i giochi già nel primo tempo nella notte di Guimaraes, segnando poi altre due reti nella ripresa con Bruma e Gonçalo Ramos.

Tardiva la reazione della Svezia, che ha accorciato le distanze ad inizio secondo tempo con il suo uomo più in forma, l’attaccante dello Sporting Gyokeres, sicuramente una delle poche note positive. Tomasson a fine partita non ha potuto fare a meno di elogiare il Portogallo, apparso “ingiocabile” come nelle qualificazioni, ma si è soffermato anche sulla prestazione dei suoi uomini. Qualche progresso, in particolar modo in fase di possesso palla, c’è stato. Degli svedesi, infatti, ha colpito l’atteggiamento propositivo e a tratti pure spregiudicato, in netta controtendenza con la precedente gestione. L’ex attaccante del Milan ha ereditato una situazione complicata, con la Svezia che per la prima volta dal 1996 non è riuscita a qualificarsi alla fase finale di un Europeo e che è retrocessa addirittura nella Lega C della Nations League.

Gli scandinavi andranno alla ricerca della seconda amichevole del 2024 – a gennaio ebbero la meglio 2-1 nella sfida con l’Estonia – nell’amichevole con l’Albania, altra rappresentativa a caccia di riscatto dopo la brutta sconfitta di venerdì scorso nel test con il Cile (0-3).

Un k.o. inaspettato, dal momento che le Shqiponjat di Sylvinho non perdevano da un anno esatto e venivano da otto risultati positivi. Prestazione da dimenticare quella dei rossoneri, disastrosi nella propria metà campo e mai realmente pericolosi (zero tiri in porta). L’Albania, a differenza della Svezia, ai prossimi Europei ci sarà, dopo essersi qualificata grazie al primo posto nel proprio gruppo. E nel girone, in Germania, affronterà anche l’Italia di Luciano Spalletti,oltre a Spagna e Croazia.

Come vedere Svezia-Albania in diretta tv e streaming

La sfida tra Svezia e Albania, in programma lunedì alle 19:00 alla Friends Arena di Solna, in Svezia, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Tomasson e quelli di Sylvinho.

Il pronostico

La Svezia, nonostante la pesante sconfitta rimediata in Portogallo – selezione al momento fuori portata – ha fatto intravedere dei significativi miglioramenti in fase di possesso palla. Tomasson ha probabilmente trovato il modo di sfruttare il potenziale offensivo dei vari Kulusevski, Isak e Gyokeres, che non riuscivano ad esprimersi al meglio con il precedente selezionatore. Il giorno di riposo in più rispetto all’Albania ed il fatto di giocare davanti al proprio pubblico faranno verosimilmente la differenza: scandinavi favoriti.

Le probabili formazioni di Svezia-Albania

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Krafth, Lindelof, Starfelt, Gudmundsson; Kulusevski, Cajuste, Gustafson, Elanga; Isak, Gyokeres.

ALBANIA (4-2-3-1): Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Djimsiti, Mitaj; Laci, Asllani; Asani, Bajrami, Cikalleshi; Broja.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1