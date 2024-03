Totocalcio, Pasqua a tre cifre: jackpot da urlo

Totocalcio, nell’ultimo concorso nessuno è riuscito a centrare il 13: ecco quindi che il montepremi per il weekend di Pasqua è da tripla cifra

Vi abbiamo raccontato come il Totocalcio, da quando Lottomatica ha deciso di riportarlo in auge, riesce a raccogliere sempre maggiore consenso tra gli utenti. Sono molti quelli che decidono di investire anche un solo euro per compilare una colonna sognando di fare il tredici.

Ovviamente le regole sono cambiate, visto che ogni giocatore ha anche la possibilità di giocare delle partite diverse, di fare una scelta. Ed è anche per questo motivo che, alla fine dei conti, uno vuole provarci. Anche perché, e questo non è sicuramente un dato da sottovalutare, il montepremi che il Totocalcio mette a disposizione settimana dopo settimana è veramente da urlo, soprattutto se nel concorso precedente nessuno è riuscito a fare il colpo grosso. Questa settimana per via delle nazionali non si gioca, ma si ritorna in pista proprio la domenica di Pasqua, quindi qualcuno potrebbe anche passare una festività sognando, e centrando, il jackpot a tre cifre.

Totocalcio, montepremi da capogiro

Nell’ultimo concorso nessuno – si legge su Agimeg.it – è riuscito a fare il tredici. Che sarebbe stato comunque un 12 visto che c’è stato lo slittamento della partita Atalanta-Fiorentina per il malore, che poi purtroppo ha portato alla morte, del dirigente viola Joe Barone. Quindi, il prossimo montepremi, quello che si giocherà tra sabato santo e lunedì di pasquetta, vale la bellezza di 105.837 euro. Che sono davvero tantissimi soldi.

“Festeggiano i due scommettitori che sono riusciti a centrare il 10 che ha regalato una vincita da 32.260 euro ciascuno. Ai quattro ‘9’ sono andati 6.446 euro. Sono sedici i giocatori che hanno indovinato 7 partite e si sono portati a casa 514 euro. I 37 ‘5’ hanno vinto 77 euro e, infine, ai 98 ‘3’ vanno 10 euro”. Questo il quadro servito dall’agenzia di stampa italiana per il gioco. In attesa di quello che sarà il prossimo palinsesto, meglio farci un pensiero sul Totocalcio. Sognare il 13 è qualcosa che tutti si possono permettere. E che potrebbe anche cambiare la vita di chi riuscirà a centrarlo.