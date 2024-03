Scommesse ed errori di quota, UFFICIALE: cambia tutto

Scommesse ed errori di quota: dopo tutto quello che è uscito nei mesi scorsi adesso è anche ufficiale. Ecco quello che succederà dal prossimo uno giugno

Dal prossimo uno giugno parte il nuovo regolamento sugli errori di quota dei bookmaker. Lo dice Agipronews.it, che sottolinea come questo, per gli operatori, rappresenta uno strumento di tutela dell’attività scorretta di molti scommettitori.

Quelli che speculano, in poche parole, sugli errori dei bookmaker durante gli eventi sportivi per cercare di incassare una vincita superiore rispetto a quella che è giusta. “L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ha pubblicato il provvedimento in cui vengono definite le modalità di individuazione dell’errore quota, e che rappresenta il primo serio tentativo di regolare la correzione di una quota sbagliata. Nel provvedimento si tiene conto anche delle scommesse live, inserite negli scorsi mesi dopo un confronto con l’industria del betting: in questo modo la copertura è praticamente totale. Restano escluse, infatti, solo le quote prodotte “in esclusiva” da un solo operatore: in questo caso, l’Agenzia delle Dogane non dispone di liste di giocate confrontabili per individuare la differenza di quota che ha portato all’errore”.

Scommesse ed errori di quota, cambia tutto

Insomma, si è cercato di chiudere tutte quelle falle che fino al momento c’erano nel sistema e andare a coprire, pure, quelli che sono gli scommettitori che rimangono lì, in attesa di un errore che può essere sfruttato in qualsiasi momento di una partita soprattutto per quanto riguarda il live.

Come vi avevamo anticipato anche noi del Veggente, solamente in una circostanza non c’è la possibilità di risalire a quello che è un possibile errore del genere. Quando un bookmaker decide di mettere nel proprio palinsesto quella che è una partita in esclusiva, vale a dire che altri colleghi non quotano. In quel caso non c’è nessuna possibilità per chi deve controllare di fare un termine di paragone, e quindi di capire se l’errore è reale o meno. Dalla data svelata prima, quindi, cambia decisamente tutto. E per chi specula su questo arriveranno davvero dei tempi durissimi.