Lotto, doppio terno allo stesso posto: 100mila euro

Lotto, doppio terno allo stesso posto: incredibile quello che è successo. La vincita totale è di quasi 100mila euro. Ecco dove e come è successo

Ormai, onestamente, non abbiamo nemmeno più aggettivi per descrivere quello che sta succedendo con il gioco del Lotto. Forse non lo seguivamo abbastanza, e di questo dobbiamo fare e facciamo mea culpa, ma adesso ci siamo messi in testa l’idea di seguire realmente quello che uno dei giochi più amati dagli italiani sta riuscendo a regalare. E che regalerà ancora, ne siamo certi.

Non passa un’estrazione che non vengono fuori delle storie incredibili, importanti, storie di sogni, di colpi clamorosi con dei terni centrati a ruota fissa, di quaterne giocate da dieci persone sulla stessa ruota e nello stesso concorso. Insomma, storie da raccontare, così come è da raccontare quella, svelata da Agimeg.it, che arriva direttamente dalla Sardegna e che regala un’altra situazione che sembra difficile da immaginare. E che pure è successa.

Lotto, doppio terno in Sardegna

Stavolta protagonista è la regione Sardegna, con un doppio terno, identico, centrato nella ruota di Firenze. Entrambe le giocate in questione sono state fatte ad Assemini, centro in provincia di Cagliari. Ed è facile immaginare che chi ha deciso di giocare gli stessi numeri fosse amico dell’altro. Oppure uno, magari in fila dietro a chi ha fatto questa giocata, ha deciso di copiare.

Com’è e come non è, il fatto è che il terno 16-37-57 è uscito sulla ruota del capoluogo toscano e ha regalato 47.500 euro a testa. “Entrambe le giocate sono state da 20 euro, con 10 euro sull’ambo e i restanti sul terno. Se si trattasse di un singolo giocatore la vincita totale ammonterebbe a 95.000 euro” si legge sul sito citato prima. Che ovviamente non può fornire ulteriori indizi di come le cose siano effettivamente andate. Però il doppio terno c’è e quello è reale. E questo basta e avanza per raccontare un ulteriore storia di vincite con questo gioco che ha sempre appassionato gli italiani e che, onestamente e senza nessuna paura di essere smentiti, continuerà a farlo.