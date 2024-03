Montenegro-Macedonia del Nord, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Montenegro-Macedonia del Nord è un’amichevole e si gioca lunedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Due rappresentative che agli Europei tedeschi non ci saranno e che sono già proiettate alla prossima edizione della Nations League. Il Montenegro è arrivato soltanto terzo nel girone di qualificazione: Ungheria e Serbia hanno dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a Jovetic e compagni, che ad ogni modo sono rimasti in corsa fino all’ultimo, mettendo paura ai cugini serbi. Il Montenegro non aveva neppure il piano B dei playoff, a causa dei risultati deludenti nell’ultima Nations League.

I Sokoli, che da quando hanno ottenuto l’indipendenza non hanno mai partecipato ad una grande rassegna internazionale, hanno deciso di ripartire dall’ex centrocampista di Stella Rossa, Real Madrid e Barcellona Robert Prosinecki, chiamato a dar vita ad un nuovo ciclo, forse l’ultimo in cui ci saranno anche i vari Jovetic e Savic. L’esordio del nuovo commissario tecnico, intanto, è stato convincente: il Montenegro ha battuto 2-0 la Bielorussia in amichevole, grazie ai gol di due giocatori che militano in Serie, Marusic e Krstovic, rispettivamente con Lazio e Lecce. In campo anche Jovetic, di recente tornato ad essere incisivo con il suo attuale club, l’Olympiacos.

Nessun cambio di guida tecnica invece per la Macedonia del Nord, sempre allenata da Blagoja Milevski. Dopo la storica qualificazione agli ultimi Europei, i Leoni Rossi non ce l’hanno fatta a staccare il pass, arrivando penultimi in un girone tostissimo con Inghilterra, Italia e Ucraina. Otto i punti conquistati dai nordmacedoni, capaci di evitare la sconfitta davanti al proprio pubblico sia con gli inglesi che con gli azzurri. Il 2024 della Macedonia del Nord è iniziato con un pareggio: giovedì scorso ha impattato 1-1 con la Moldavia.

Come vedere Montenegro-Macedonia del Nord in diretta tv e streaming

Montenegro-Macedonia del Nord, in programma lunedì alle 18:00 allo Stadion pod Goricom di Podgorica, in Montenegro, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Prosinecki e quelli di Milevski.

Il pronostico

Terzo precedente tra le due selezioni balcaniche e gli ultimi due (2010, 2015) se li è aggiudicati la Macedonia del Nord, sempre in amichevole. Stavolta il Montenegro sembra avere qualcosa in più e parte favorito in una gara in cui molto probabilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Montenegro-Macedonia del Nord

POSSIBILE RISULTATO: 2-1