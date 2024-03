Cipro-Serbia, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Cipro-Serbia è un’amichevole e si gioca lunedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il percorso di avvicinamento della Serbia agli Europei tedeschi è iniziato nel peggiore dei modi. Nel test con la Russia – selezione che per noti motivi geopolitici non può prendere parte a nessuna rassegna internazionale – gli uomini di Dragan Stojkovic hanno rimediato una sonora sconfitta, venendo travolti 4-0. Decisiva, molto probabilmente, l’espulsione di Gajic dopo appena 20 minuti, che ha costretto Jovic e compagni a giocare per più di un tempo in inferiorità numerica.

Stojkovic, ad ogni modo, aveva mandato in campo una formazione sperimentale, senza Mitrovic e Milinkovic- Savic, entrambi entrati nella ripresa, e soprattutto senza il giocatore più rappresentativo, Vlahovic, rimasto in Italia per curare una fastidiosa dorsalgia. Per la terza volta consecutiva la Serbia ha dunque mancato l’appuntamento con la vittoria, visto che nelle due gare precedenti era arrivata una sconfitta con il Belgio in amichevole e un pareggio con la Bulgaria nell’ultima giornata delle qualificazioni a Euro 2024. Pur lasciando il primo posto all’Ungheria, le Aquile Bianche grazie al secondo posto sono riuscite a staccare un pass per la rassegna continentale per la prima volta dall’edizione 2000 (all’epoca si chiamava ancora Jugoslavia).

La Serbia continua a non convincere

I presupposti per fare bene in Germania, analizzando il valore della rosa, ci sono tutti. In realtà c’erano anche nel Mondiale qatariota due anni fa ma la Serbia non ha fatto una gran figura, deludendo le aspettative.

All’Europeo il margine di errore sarà ridotto, dal momento che è stata sorteggiata in un gruppo abbastanza tosto, in cui ci sono anche Danimarca, Inghilterra e Slovenia. Motivo per cui Stojkovic vorrà vedere un atteggiamento diverso nell’amichevole con Cipro, a Larnaca. La selezione allenata dal georgiano Temur Ketsbaia è reduce da un pareggio (1-1) con la Lettonia, mentre lo scorso novembre, sempre in amichevole, aveva avuto la meglio sulla Lituania. Non è bastato però per riscattare la disastrosa campagna di qualificazione agli Europei: Cipro non ha totalizzato neanche un punto nel gruppo A, quello della Spagna.

Come vedere Cipro-Serbia in diretta tv e streaming

Cipro-Serbia, in programma lunedì alle 18:00 all’AEK Arena di Larnaca, a Cipro, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole internazionale che vedrà protagonisti gli uomini di Ketsbaia e quelli di Stojkovic.

Il pronostico

Il c.t. serbo Stojkovic si affiderà di nuovo ai titolarissimi e stavolta la vittoria dovrebbe arrivare senza problemi. La Serbia segnerà verosimilmente da due ai quattro gol contro la modesta selezione cipriota.

Le probabili formazioni di Cipro-Serbia

POSSIBILE RISULTATO: 0-2