Lotto, quaterna da top ten: 136mila euro

Lotto, la quaterna entra di diritto nella top ten delle vincite più importanti di questo 2024: un colpo clamoroso che regala una somma davvero incredibile

Ancora una quaterna. Su una ruota. Quattro numeri che hanno regalato una vincita clamorosa per il gioco del Lotto, che come spiega Agimeg.it entra di diritto nella classifica delle più importanti dieci vittorie di questo 2024. E noi aggiungiamo comunque una cosa: non è finita qui, ovviamente, e siamo certi che altri colpi del genere da qui alla fine dell’anno ne vedremo diversi.

Ed è stata la “solita” regione ad accaparrarsi questa vincita. Una che nell’ultimo periodo è stata più di una volta protagonista in queste colonne. Andiamo a vedere insieme, quindi, di quale parte d’Italia stiamo parlando e quali sono stati anche i numeri estratti che hanno permesso di portare a casa la bellezza, e per la precisione, di 136.750euro.

Lotto, ecco il colpo clamoroso

Parliamo della Campania, una delle regioni dove si gioca di più secondo i dati che sono venuti fuori per lo meno rispetto al 2023. A Recale, in provincia di Caserta, è stata la centrata la vincita della quale vi abbiamo parlato in precedenza. I numeri giocati sulla ruota di Firenze sono stati 16-37-57-86, e per un importo complessivo della scommessa di 17euro, la vincita come detto ha toccato quasi i 140mila euro. Incredibile davvero.

Ma non è stato l’unico colpo piazzato in questa regione in uno degli ultimi concorsi del Lotto. Ad Aversa, un terno in questo giocato sulla ruota di Napoli, ha permesso ad uno fortunato scommettitore di portare a casa la bellezza di 22.500euro. Finita qui? No. Può mai mancare il 10eLotto? Macché. A Napoli in questo caso, con il gioco legato sia all’estrazione del Lotto ma che regala delle estrazioni anche ogni cinque minuti, un giocatore centrando un 5 ha vinto 6.600euro. Mentre a Pompei centrate due vincite da 6.300 euro ciascuna.