Gratta e Vinci, tutti pazzi per il nuovo tagliando: 500mila euro

Gratta e Vinci, tutti pazzi per il nuovo tagliando che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di mettere in commercio. Premio massimo di 500mila euro

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sta al passo dei tempi. Lo abbiamo sempre detto e continuiamo a ribadirlo. Nel momento in cui capisce che l’utenza ha bisogno di un altro biglietto che stuzzichi l’interesse lo lancia, puntando, anche, su quelli che già sono in circolazione “rinfrescandoli” con delle aggiunte che non fanno mai male.

Sì, perché in questo caso arriva il Doppia Sfida Classic, che altro non è che un doppione del Doppia Sfida che già si trova in circolazione. Il costo è identico, vale a dire cinque euro e quindi che mette in palio 500mila euro come premio massimo. Ma c’è una novità, ovviamente, e non è certamente di poco conto. E andiamo a scoprire insieme di cosa si tratta.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo Doppia Sfida

Con il nuovo Doppia Sfida Classic sono previsti dei premi che vanno dai 5 euro e che chiudono ovviamente con quello da 500euro. Nel mezzo ci sono 5, 10, 20, 25, 50, 100, 250, 500, 1.000, 5.000, 10.000 e 50.000 euro. Si gioca come si gioca con il vecchio: si devono trovare i numeri vincenti all’interno dei propri numeri e se si trovano tre importi uguali si vince quello che si legge. Non la somma. Esempio: se dentro ci sono tre premi da 500euro l’importo è questo e non 1.5000, come successe a un uomo che rimase un poco male.

Ma qual è la novità: eccola spiegata. Nella fila dei propri numeri, quella in alto, alla fine spunta il moltiplicatore di cinque volte la posta. Quindi, se nei propri numeri trovato quello che si nasconde sotto il 5X allora in quel caso si che parte in automatico la moltiplicazione. Insomma, una piccola novità che sicuramente sarà ben accettata da quelli che amano questo tipo di tagliando. Il biglietto è già in circolazione e che al solito si può giocare sia in modalità cartacea sia online, come ormai succede molto più spesso.