Gratta e vinci, tentar non nuoce: quella voglia improvvisa

Gratta e vinci, se mai provi, mai sai: la storia di quest’uomo e di sua moglie vi farà davvero venire i brividi.

Non aveva mai giocato d’ora. Non perché non gli piacesse l’idea di vincere, eventualmente, qualche soldo, ma perché l’idea non lo allettava neanche un po’. Se mai provi mai sai, recita però un vecchio adagio, che mai come adesso sembra calzare proprio a pennello. Specie se rapportato alla storia che ci apprestiamo a raccontarvi quest’oggi.

Iniziamo col dire che il protagonista è un uomo del Missouri che, come tanti altri, non ha proprio il pallino del gioco d’azzardo. Solo che, qualche giorno fa, mentre si recava a fare la spesa insieme alla moglie, è stato assalito da una voglia improvvisa. Da un capriccio, da uno sfizio, chiamatelo come volete, tanto il risultato non cambia. Sta di fatto che in quel momento ha avuto voglia di comprare un Gratta e vinci. Giunto sul posto, allo Schnucks di Fenton, ad attenderlo c’era non uno, ma ben due distributori automatici di grattini. E ci è voluto un po’ perché ne scegliesse uno, come se fosse convinto, e aveva ragione, che quella scelta potesse fare la differenza.

Dopo aver selezionato il distributore al quale servirsi, ha scelto un Gratta e vinci del tutto a caso, non avendo lui una “cultura” in merito alle lotterie istantanee. Si è lasciato convincere dalla grafica, probabilmente, del biglietto 100X The Money, una serie simboleggiata da un pollice e caratterizzata dalla dinamica di gioco del moltiplicatore.

Gratta e vinci, si è dovuto ricredere: non l’aveva mai fatto

Era il 18 marzo scorso, quindi, quando l’uomo in questione, una volta rincasato dopo aver fatto la spesa con la moglie, ha iniziato a raschiare la patina argentata che ricopriva i simboli del suo bel tagliando. Nella convinzione di aver vinto 100 dollari, ha raggiunto la sua dolce metà nell’altra stanza per mostrare il biglietto.

“Non sono 100 dollari”, gli avrebbe detto la donna immediatamente, stando al racconto che l’uomo avrebbe rilasciato ai funzionari della lotteria. “L’ho guardato meglio e ho visto che valeva 1 milione di dollari! Mia moglie ha dovuto darsi un pizzicotto per assicurarsi che non stesse sognando”, ha aggiunto, ancora in preda all’entusiasmo.

E all’incredulità, anche, dal momento che proprio non credeva possibile che la dea bendata potesse palesarsi sotto forma di Gratta e vinci. Chissà se adesso diventerà un giocatore abituale o se, invece, si farà bastare questo ricco premio per il resto della vita…