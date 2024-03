Superenalotto, hanno trovato il sistema per sbancare

Superenalotto, una seconda vincita clamorosa nello spazio di pochi anni. In questo modo hanno trovato il metodo per sbancare al concorso

Soldi grazie al Superenalotto. Che è il sogno di tutti quelli che giocano una schedina, anche di un solo euro, ogni settimana. Riuscire a centrare il sei in questo caso potrebbe realmente cambiare la vita visti i milioni di euro che questo concorso mette in palio ogni due giorni. Non la cambieranno in questo caso quei 14 fortunati di Pescara, che hanno vinto “solamente” 14mila euro a testa. Ma la storia è davvero curiosa e va raccontata.

A dire il vero la racconta abruzzo.cityrumors.it, che svela come nella ricevitoria numero 56, sita in via Firenze 27 a Pescara, c’è quella fortuna che non fa mai male quando si gioca. Anzi, che a dire il vero aggiungiamo noi è l’unica cosa che serve. In uno degli ultimi concorso infatti sono stati vinti la bellezza di 275mila euro attraverso una schedina del Superenalotto che ha regalato con i numeri 14, 23, 51 e 55 con Superstar 86 appunto questa cifra. Ma la cosa clamorosa è che gli stessi numeri un poco di anni fa avevano permesso di vincere un’altra importante somma.

Superenalotto, seconda vincita in pochi anni

Sì, questo è un segnale per chi da una vita gioca sempre gli stessi numeri. E magari ha vinto una volta e allora decide di smettere. No, non lo fate, perché a Pescara nel 2019 con lo stesso sistema – e con delle quote minime di 5 euro – si sono portati a casa 460mila euro.