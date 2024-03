I pronostici di mercoledì 20 marzo: Champions League femminile, qualificazioni Euro U19

I pronostici di mercoledì 20 marzo: in attesa delle nazionali, in campo Champions League femminile, le qualificazioni agli Europei U19 e delle amichevoli.

Prosegue l’andata dei quarti di finale di Champions League femminile, e come ieri favorite d’obbligo sono le squadre che giocano in trasferta: qualche insidia in più per il PSG sul campo dell’Hacken, mentre il Barcellona dovrebbe imporsi di goleada sul campo del Brann.

In campo l’Italia Under 19 Campione d’Europa – che ha in Simone Pafundi la sua stella più luminosa – che sfiderà a Lignano Sabbiadoro la Scozia nella prima partita delle qualificazioni agli Europei di categoria.

Pronostici altre partite

Curiosità per l’amichevole di San Marino, clamorosamente andato a segno per tre volte consecutive contro Danimarca, Kazakistan e Finlandia. Potrebbe ripetersi contro St. Kitts/Nevis, numero 147 nel ranking Fifa ma che gioca contro nazionali senza dubbio inferiori a quelle che affronta San Marino nelle partite ufficiali.

Ad aumentare la possibilità di una partita con gol ci sta il contemporaneo ritiro dei due portieri che hanno giocato per San Marino negli ultimi anni: Aldo Junior Simoncini ed Elia Benedettini.

Vincenti

• Italia (in Scozia-Italia, Qualificazioni Europei U19, ore 15:00)

• Spagna (in Spagna-Slovenia, Qualificazioni Europei U19, ore 16:00)

• PSG (in Hacken-PSG, Champions League femminile, ore 18:45)

• Francia (in Francia-Belgio, Qualificazioni Europei U19, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Hacken-PSG, Champions League femminile, ore 18:45

• Olanda-Lituania, Qualificazioni Europei U19, ore 19:00

• Brann-Barcellona, Champions League femminile, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Croazia-Germania, Qualificazioni Europei U19, ore 15:30

• San Marino-Saint Kitts e Nevis, Amichevole internazionale, ore 20:45

Il “clamoroso”

San Marino vincente e almeno un gol per squadra (in San Marino-Saint Kitts e Nevis, Amichevole internazionale, ore 20:45)