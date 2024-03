Lotto, il colpo è da capogiro: sanno tutti chi è stato

Lotto, il colpo è da 65mila euro: il gioco continua a regalare delle vincite strepitose. E lui si è già presentato per ringraziare

Ennesimo colpo clamoroso con il gioco del Lotto. Ennesimo sì, perché in questo ultimo periodo soprattutto ve ne stiamo raccontando diverse di storie di giocatori che puntando pochi euro stravolgono dopo una delle quattro estrazioni settimanali la propria vita. E anche stavolta è successo proprio in questo modo: pochi soldi per una vincita che cambia l’esistenza. O, per meglio dire, che la rende davvero bella almeno per un certo periodo.

Secondo la storia raccontata da laprovinciacr.it, la Dea Bendata ha deciso in questo caso di fermarsi a Persico Dosimo, dove nei giorni scorsi – parliamo di un paesino in provincia di Cremona – un fortunato scommettitore con una somma puntata pari a 4,50euro ha portato a casa 65.274 euro.

Lotto, chi ha vinto si è presentato

“Ho avuto conferma della vincita – ha spiegato Andrea Scarpella, titolare dell’attività commerciale intervistato appunto dal sito citato prima – grazie ai bollettini che ho compilato i giorni successivi all’estrazione, ma il fortunato vincitore si è già presentato qui da noi per ringraziarci”. Sì, avete letto bene: l’uomo, il ragazzo per meglio dire, si è fatto conoscere e siamo sicuri che, in questo caso, un dono ai titolari lo farà sicuramente.

“Abita in zona e gioca abitualmente, lavora presso un’azienda del territorio ed era particolarmente emozionato quando è venuto a confermare la vincita. Un bel colpo di fortuna che certamente non cambia la vita, ma aiuta a togliersi qualche sfizio” ha sottolineato ancora il titolare che ha inoltre svelato che quella piazzata in questi giorni non è l’unica vincita così importante che all’interno della sua attività è stata piazzata. Infatti nel 2010 sempre all’interno di questa tabaccheria sono stati vinti 80mila euro attraverso una giocata al Superenalotto. Insomma, un pizzico di fortuna che non guasta mai e che permette di sognare a occhi aperti. Come sognano da un poco di tempo tutti gli avventori del gioco del Lotto. Un gioco che permette davvero di vincere somme interessanti con soli pochi euro.