Murray-Berrettini, Atp Miami: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Murray-Berrettini è un match valido per il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami: orario, notizie, pronostici, diretta tv e streaming.

Di nuovo Murray contro Berrettini, quattordici mesi dopo. A Miami andrà in scena il confronto numero 6 tra il veterano britannico, tre volte campione Slam, ed il “martello” romano, che torna a giocare nel circuito principale per la prima volta dallo scorso agosto, quando allo US Open fu costretto ad abbandonare il match con Rinderknech. L’azzurro, oggi numero 142 al mondo, negli ultimi mesi è stato martoriato dagli infortuni.

E solo grazie al ranking protetto è potuto entrare direttamente nel main draw del secondo Masters 1000 della stagione. Non un sorteggio facile per il finalista di Wimbledon 2021, anche se Murray non è più quello di qualche anno fa e la sua carriera sembra essere agli sgoccioli. Recentemente, infatti, ha ammesso che potrebbe annunciare il ritiro dopo l’estate. Nel 2024 lo scozzese ha vinto solo tre partite e non si è mai spinto oltre il secondo turno. Due settimane fa, ad Indian Wells, ha resistito solo un set contro il russo Rublev, perdendo poi malamente il secondo. Berrettini invece ha ritrovato fiducia e qualche certezza nel Challenger di Phoenix, primo torneo disputato da agosto.

L’italiano è approdato in finale dopo aver battuto Gaston, Cazaux, Atmane e Vukic. Nell’ultimo atto però si è dovuto arrendere al portoghese Borges in due set. A tratti si è rivisto il vero Berrettini, ma per tornare al top della condizione servirà del tempo. E soprattutto accumulare partite.

Sono 5, dicevamo, i precedenti con Murray. L’azzurro al momento è in vantaggio 3-2, ma l’ultimo testa a testa se l’è aggiudicato il britannico al termine di una delle partite più belle ed emozionanti della scorsa stagione. Era il primo turno degli Australian Open 2023 e Berrettini stava per completare una clamorosa rimonta dopo essere finito sotto 2-0 ma incredibilmente sprecò il match point mandando un facile rovescio a rete. E Murray ne approfittò battendo il 27enne romano al tie break del quinto set.

Dove vedere Murray-Berrettini in diretta tv e streaming

Il match tra Andy Murray e Matteo Berrettini, valido per il primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Miami, sarà trasmesso mercoledì 20 marzo in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Prevista anche la diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand della nota pay tv satellitare. L’incontro inizierà non prima delle 19:30 (ora italiana).

Murray-Berrettini: il pronostico

Un match sempre affascinante tra due tennisti che hanno in comune il fisico fragile. Visto l’ottimo percorso di Berrettini a Phoenix non stupisce che l’azzurro sia di poco favorito sullo scozzese. Occhio ai tie break, frequenti nei loro testa a testa: ne prevediamo almeno uno.