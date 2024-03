Georgia-Lussemburgo, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Georgia-Lussemburgo è un match valido per gli spareggi di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

È un’occasione unica per entrambe, visto che si tratta di due selezioni che non hanno mai partecipato ad una fase finale di un campionato europeo. La Georgia ha sfiorato l’impresa quattro anni fa, perdendo la finale degli spareggi con la Macedonia del Nord.

Per il Lussemburgo invece essere ai playoff è già motivo di orgoglio, dal momento che la piccola nazionale del Granducato fino a pochi anni fa non era altro che una di quelle “rappresentative-materasso” (se così possiamo definirla) di un micro-stato per le quali vincere una partita nelle qualificazioni – o addirittura evitare la sconfitta – equivale ad un risultato storico. Il selezionatore Luc Holtz oggi sta solo raccogliendo i frutti di un lavoro che inizialto almeno dieci anni fa. Basti pensare che il suo Lussemburgo nel girone di qualificazione ha vinto ben 5 partite (due volte contro la Bosnia, due contro il Liechtenstein e una con l’Islanda), solo tre in meno rispetto alle 8 conquistate nelle precedenti 117 partite nelle qualificazioni. Il valore aggiunto sono stati i vari giocatori naturalizzati, come ad esempio l’attaccante Rodrigues dello Slovan Bratislava.

Contro la Georgia, tuttavia, mancherà il centravanti Sinani – oggi al St. Pauli in Zweite Liga – che è squalificato. Assenza pesante trattandosi di un giocatore che nelle qualificazione ha realizzato 3 gol.

La Georgia è un’altra selezione che è cresciuta molto negli ultimi anni – può contare su un campione come il napoletano Kvaratskhelia, che però sarà assente per squalifica in questa semifinale – e partirà favorita nonostante nel girone non abbia entusiasmato più di tanto, arrivando solo quarta dietro a Spagna, Scozia e Norvegia grazie al piazzamento in Nations League. Soltanto 8 punti in 8 partite per la nazionale guidata dal francese Willy Sagnol. La vincente di questa semifinale affronterà una tra Grecia e Kazakistan e chi riuscirà a staccare un pass per l’Europeo tedesco capiterà nel girone con Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca.

Come vedere Georgia-Lussemburgo in diretta tv e in streaming

Georgia-Lussemburgo è in programma giovedì alle 18:00 e si giocherà allo stadio “Boris Paichadze” di Tbilisi, in Georgia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il fattore campo e la maggiore esperienza faranno la differenza in questo spareggio che in ogni caso potrebbe essere meno scontato del previsto, soprattutto per via dell’assenza di Kvaratskhelia per squalifica. Georgia favorita in un match in cui il numero di gol sarà verosimilmente maggiore nel secondo tempo.

Le probabili formazioni di Georgia-Lussemburgo

GEORGIA (5-3-2): Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Kvirkvelia, Lochoshvili, Gocholeishvili; Kvekveskiri, Chakvetadze, Kankava; Mikautadze, Kvilitaia.

LUSSEMBURGO (3-4-1-2): Moris; Korac, Chanot, M. Martins; Jans, C. Martins, Barreiro, Pinto; S. Thill; Borges Sanches, Rodrigues.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0