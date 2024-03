Israele-Islanda è un match valido per gli spareggi di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La situazione geopolitica in Israele come ben sappiamo non è delle migliori, ragion per cui la rappresentativa guidata da Alon Hazan è ancora costretta a disputare le partite casalinghe in campo neutro. A Budapest, in Ungheria, andrà in scena la semifinale degli spareggi di qualificazione ad Euro 2024 con l’Islanda. La vincente affronterà una tra Bosnia e Ucraina nella finale che mette in palio uno degli ultimi tre pass per Euro 2024.

Israele non gioca un match ufficiale dallo scorso novembre, quando il successo esterno ottenuto in casa della selezione di Andorra (0-2) non bastò per qualificarsi direttamente alla rassegna internazionale che aprirà i battenti nel mese di giugno. Gli uomini di Hazan sono infatti arrivati terzi dietro a Romania e Svizzera, totalizzando due punti in meno degli elvetici (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte). Affiliata alla Uefa dal 1994, la nazionale israeliana non ha mai preso parte ad una fase finale di un campionato europeo: l’unica grande competizione per nazionali a cui ha partecipato resta quella dei Mondiali messicani del 1970.

Islanda, Gudmundsson c’è

L’Islanda invece di recente ha debuttato sia agli Europei (2016) che ai Mondiali (2018), anche se da allora non ha combinato granché, tornando in un preoccupante anonimato.

Il tecnico norvegese Age Hareide sta provando a dare vita ad un nuovo ciclo ma nel girone di qualificazione è arrivata soltanto quarta, dietro Portogallo, Slovacchia e perfino il Lussemburgo. Tra i convocati per gli spareggi stavolta figura anche il gioiello del Genoa, Albert Gudmundsson, che nelle qualificazioni ha disputato solo due partite. Israele invece deve fare a meno di uno dei suoi giocatori più talentuosi, Solomon, alle prese con un infortunio. L’attacco sarà guidato come al solito dal 36enne Zahavi, visto all’opera anche in Italia col Palermo.

Come vedere Israele-Islanda in diretta tv e in streaming

La sfida tra Israele e Islanda è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà al Szusza Ferenc Stadion di Budapest, in Ungheria. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Quarto precedente tra queste due nazionali, che nel 2022 si sono affrontate in Nations League: il bilancio è di due pareggi e di una vittoria israeliana, risalente però al 2010. In tutte e tre le occasioni le reti totali non sono state mai meno di 4. Stavolta invece, vista l’importanza della posta in palio, ipotizziamo una gara poco prolifica, da meno di tre gol complessivi e che potrebbe terminare in pareggio dopo i novanta minuti regolamentari.

Le probabili formazioni di Israele-Islanda

ISRAELE (4-2-3-1): Glazer; Dasa, Vitor, Goldberg, Revivo; Dor Peretz, Fani; Khalaili, Gloukh, Turgeman; Zahavi.

ISLANDA (4-4-2): Valdimarsson; Palsson, Ingason, Hermannsson, Thorarinsson; Thorsteinsson, Gudmundsson, Johannesson, A. Sigurdsson; Willumsson, Gudjohnsen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1