Bosnia-Ucraina è un match valido per gli spareggi di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Quattordici punti nel gruppo in cui figuravano pure Inghilterra e Italia, guarda caso le due finaliste dell’ultimo Europeo, non sono bastati all’Ucraina per ottenere un pass diretto per la rassegna continentale che organizzerà tra giugno e luglio prossimi la Germania. La selezione di Serhiy Rebrov ha fatto ciò che ha potuto ma alla fine, pur collezionando gli stessi punti degli azzurri di Luciano Spalletti, ha avuto la peggio per via degli scontri diretti (sconfitta a Milano e pareggio sul neutro di Leverkusen).

Per partecipare alla fase finale degli imminenti Europei bisognerà dunque vincere due partite: la prima contro la Bosnia di Edin Dzeko e la seconda contro la vincente della sfida tra Israele e Islanda. Nel caso in cui l’Ucraina dovesse riuscire ad avere la meglio in entrambe le occasioni, diventerebbe la quarta squadra del gruppo E, in cui sono state sorteggiate pure Belgio, Slovacchia e Romania. Gli uomini di Rebrov dovranno fare i conti con la pressione di essere i grandi favoriti di questi spareggi, uno status che non stupisce dopo l’ottima campagna di qualificazione. L’ex attaccante della Dinamo Kiev e “gemello” di Shevchenko può contare però su giocatori di assoluto livello come Mudryk e Zinchenko, che militano rispettivamente nel Chelsea e nell’Arsenal in Premier League, nonché sull’attaccante del Girona Dovbyk, rivelazione della Liga con 14 gol.

Bosnia, Dzeko e poco più

La Bosnia, dal canto suo, ha avuto qualche mese di tempo per ritrovare le certezze perdute. I balcanici, che si sono qualificati agli spareggi grazie al piazzamento nell’ultima Nations League, sono arrivati penultimi in un girone tutt’altro che impossibile.

Sono arrivati dietro a Slovacchia, Islanda Lussemburgo ed hanno collezionato a malapena nove punti. Guidati da Savo Milosevic, i bosniaci faranno come al solito affidamento sul fiuto del gol di Edin Dzeko ma dovranno fare a meno dello squalificato Gojkovic e dell’infortunato Barisic.

Come vedere Bosnia-Ucraina in diretta tv e in streaming

Bosnia-Ucraina è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio Bilino Polje di Zenica, in Bosnia-Erzegovina. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Ucraina vista all’opera nel girone di qualificazione ha tutto per imporsi su una Bosnia che, al contrario, non ha affatto entusiasmato, approdando agli spareggi per il rotto della cuffia. Fiducia negli ospiti.

Le probabili formazioni di Bosnia-Ucraina

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Gazibegovic, Ahmedhodzic, Hadzikadunic, Kolasinac; Cimirot, Pjanic, Krunic; Hamulic, Dzeko, Demirovic.

UCRAINA (4-1-4-1): Trubin; Konoplya, Matviyenko, Zabarnyi, Mykolenko; Sydorchuk; Tsyhankov, Sudakov, Zinchenko, Mudryk; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1