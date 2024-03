Polonia-Estonia, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Polonia-Estonia è un match valido per gli spareggi di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

La Polonia è stata una delle più grandi delusioni delle ultime qualificazioni a Euro 2024. Nonostante il cambio in corsa – il commissario tecnico portoghese Fernando Santos è stato esonerato quasi subito a causa dei cattivi risultati (tre sconfitte nelle prime cinque uscite) e sostituito da Michal Probierz – i Biało-czerwoni non sono riusciti a recuperare terreno nei confronti di Albania e Repubblica Ceca, due selezioni che sulla carta sembravano inferiori ai biancorossi. E nel gruppo E si sono dovuti accontentare del terzo posto (3 vittorie, due pareggi e 3 sconfitte), che non gli ha permesso di ottenere un pass diretto.

Lewandowski e compagni, dunque, per evitare di mancare il primo Europeo dal 2008 dovranno passare dagli spareggi: nella Lega A sono indubbiamente loro i favoriti. Il primo ostacolo, l’Estonia, è tutt’altro che insormontabile, anche perché la Polonia l’affronterà tra le mura amiche, dove è imbattuta da 20 partite di qualificazioni europee. Se, com’è probabile, la selezione di Probierz farà un solo boccone dei baltici, in finale se la vedrà con la vincente tra Galles e Finlandia (partirebbe comunque favorita in entrambi i casi). Poche, pochissime chance invece per l’Estonia, qualificatasi solo grazie al piazzamento nell’ultima Nations League. La rappresentativa guidata dallo svizzero Thomas Haberli ha infatti collezionato solo un punto nel gruppo F, in cui c’erano anche Belgio, Austria, Svezia e Azerbaigian. Nella Polonia sarà assente lo juventino Milik, alle prese con un infortunio: al suo posto, accanto a Lewandowski, giocherà uno tra Buksa e Piatek.

Come vedere Polonia-Estonia in diretta tv e in streaming

Polonia-Estonia è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà allo stadio PGE Narodowy di Varsavia, in Polonia. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Polonia avrà pure deluso nelle qualificazioni ma il divario con l’Estonia rimane troppo ampio per ipotizzare eventuali sorprese. Lewandowski e compagni segneranno verosimilmente dai tre ai sei gol.

Le probabili formazioni di Polonia-Estonia

POLONIA (3-5-2): Szczesny; Bereszynski, Bednarek, Kiwior; Cash, Zielinski, S. Szymanski, D. Szymanski, Frankowski; Lewandowski, Piatek.

ESTONIA (3-4-2-1): Hein; Klavan, Mets, Paskotsi; Peetson, Poom, Vassiljev, Pikk; Sinyavskiy, Anier; Jurgens.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0