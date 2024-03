Galles-Finlandia è un match valido per gli spareggi di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca giovedì alle 20:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nelle qualificazioni ad Euro 2024 il Galles di Robert Page non è riuscito a tenere il passo di Turchia e Croazia, chiudendo al terzo posto a quota 12 punti e a -4 dai croati secondi. I britannici, alle prese con un difficile ricambio generazionale – questa era la loro prima campagna di qualificazione senza la stella Gareth Bale, che si è ritirato – hanno ottenuto qualche vittoria importante (in casa hanno battuto la Croazia e pareggiato con la Turchia) ma i passi falsi con l’Armenia – una sconfitta e un pareggio – gli sono costati carissimi.

Per salire sull’aereo per la Germania, dove a giugno inizierà la fase finale dei campionati europei, il Galles deve battere la Finlandia nella semifinale degli spareggi e poi aggiudicarsi la finale con la vincente della sfida tra Polonia ed Estonia. Non una passeggiata, insomma. E nel caso in cui dovesse riuscirci, finirebbe nel gruppo D con Francia, Austria e Olanda.

Sognano di farcela anche i finlandesi, ai quali non sono bastati 18 punti per staccare un pass diretto: Danimarca e Slovenia hanno fatto meglio, conquistandone quattro in più e “spedendo” la selezione guidata da Markku Kanerva ai playoff. Sei vittorie e quattro sconfitte è stato il bilancio della rappresentativa scandinava, terzo miglior attacco del gruppo con 18 gol. Due di questi li ha realizzati l’ex centravanti del Norwich Teemu Pukki, che milita oggi nei Minnesota United in MLS.

Il precedente più recente tra Finlandia e Galles è l’amichevole giocata a settembre 2021 e terminata 0-0. Solo un anno prima le due selezioni si sfidarono nel girone di Nations League e furono i gallesi a prevalere in entrambe le occasioni: 1-0 a Helsinki e 3-1 a Cardiff. Il commissario tecnico Page, intanto, ritrova due pedine importanti come Matondo e Levitt per il match con i finnici ma rimane in forte dubbio l’ex juventino Ramsey.

Come vedere Galles-Finlandia in diretta tv e in streaming

Galles-Finlandia è in programma giovedì alle 20:45 e si giocherà al Cardiff City Stadium di Cardiff, in Galles. Sarà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Galles in casa ha una marcia in più. E lo si evince dal fatto che ha perso solo una volta nelle ultime 14 partite di qualificazione ai campionati europei. La Finlandia è una squadra organizzata e che può fare affidamento su qualche buona individualità ma difficilmente riuscirà a fare risultato pieno a Cardiff. Entrambe, tuttavia, dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Galles-Finlandia

GALLES (3-4-2-1): Ward; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ampadu, Levitt, Williams; Wilson, Johnson; Moore.

FINLANDIA (4-3-3): Hradecky; Soiri, Hoskonen, Jensen, Uronen; Kamara, Schuller, Jensen; Lod, Pukki, Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1