Esonero Allegri Juventus: il taglio è UFFICIALE

Esonero Allegri Juventus: il tecnico dei bianconeri non vive un buon momento e adesso il taglio è anche ufficiale. Ecco quello che potrebbe succedere

Allegri alla Juventus non sta vivendo un momento da ricordare. La squadra piemontese nel corso delle ultime partite ha raccolto pochissimi punti e non rischia (per ora), la qualificazione alla prossima Champions League soprattutto per il percorso fatto fino alla gara contro l’Empoli, quella che poteva far superare l’Inter e che invece ha chiuso le speranze di scudetto.

Legato da un contratto fino al 30 giugno del 2025 a 7 milioni di euro all’anno più bonus, Allegri sotto questo aspetto sembra essere in una botte di ferro: la Juventus non ha la possibilità economica di pagare un secondo allenatore e quindi per il momento il livornese rimane in sella. Ma se fino a poco tempo fa il suo ruolo dentro il club sembrava sicuro anche per la prossima stagione, dopo le ultime uscite e dopo il nervosismo venuto fuori durante le interviste con Sky, alcuni bookmaker hanno deciso di abbassare in maniera sensibile la quota di un suo esonero alla fine dell’anno. E andiamo a vedere come.

Esonero Allegri Juventus, la quota è quasi dimezzata

Il taglio più importante nella quota l’hanno fatto gli analisti della GoldBet: fino a pochi giorni fa l’esonero di Massimiliano Allegri si giocava a 10 volte la posta. Andando a vedere invece adesso i numeri di un allontanamento si assestano a sette volte quello che uno andrebbe a decidere di scommettere. Insomma, quasi dimezzato. E il futuro di Max rimane davvero in bilico.

Le notizie delle ultime ore comunque parlano di un allenatore che ha voglia di rimanere in sella soprattutto perché alla fine della prossima stagione la Juventus andrà a giocarsi il Mondiale per Club. E questa voglia sarebbe identica anche in caso di inizio anno con un contratto in scadenza. Sì, secondo quanto scritto da TuttoSport Max Allegri rimarrebbe alla guida della squadra anche senza rinnovo contrattuale, quindi a termine. E questa sicuramente non è proprio una notizia di poco conto.