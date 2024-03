Superenalotto, caccia all’uomo: hanno vinto ma non lo sanno

Superenalotto, Sisal sta facendo di tutto per raggiungere i vincitori del premio speciale dello scorso dicembre: che fine hanno fatto?

Non è la prima volta che accade. Per quanto possa sembrar strano, anzi, succede più spesso di quanto si possa pensare. Vuoi per i ritmi frenetici delle nostre giornate, vuoi perché molti di noi sono anche un bel po’ smemorati, è piuttosto frequente che ci si dimentichi completamente di qualcosa. Che sia importante o meno, non fa alcuna differenza: certe cose tendiamo, ahinoi, a rimuoverle.

Non vi stupisca, perciò, quello che stiamo per raccontarvi. Sarebbe potuto succedere anche a voi, se ci pensate bene. Ma partiamo dal principio, prima di scoprire tutti i dettagli della vicenda che sta tenendo banco, in queste ore, nella provincia di una delle città più belle d’Italia: Torino. Tutto è iniziato nel dicembre del 2023, quando tre persone, in tre posti diversi ma vicini, guarda un po’ che coincidenza, hanno deciso di tentare la fortuna al gioco più amato dagli italiani: il mitico Superenalotto. Hanno giocato, più precisamente, a tre concorsi speciali consecutivi: il numero 180, il numero 181 e il numero 182.

Non è dato sapere se abbiano dimenticato di controllare le proprie ricevute o se, invece, le abbiano controllate ma non si siano resi conto di aver vinto. Fatto sta che tutti e tre sono stati baciati dalla fortuna ma che nessuno di loro, ad oggi, si è ancora recato a riscuotere ciò che gli spetterebbe.

Superenalotto, il tempo sta per scadere

Il tempo a loro disposizione sta per scadere ed è per questo motivo che Sisal ha dato il via, nelle scorse ore, a una vera e propria caccia all’uomo. Anzi, pardon, agli uomini, trattandosi di tre persone diverse.

I tre tagliandi sono stati giocati a Rivarolo Canavese (3425ATO1800252), Moncalieri (8489AFI1810138) e Torino (1075BTO182094). Ciascuno di essi vale un premio pari a 10mila euro, vinto nell’ambito dell’iniziativa speciale New Year’s Show di Superenalotto Superstar che metteva in palio, come si ricorderà, ben 900 premi. Non si tratta di una cifra di quelle che ti cambiano la vita, certo, ma di questi periodi è una somma che farebbe parecchio comodo. Non riscuoterla, quindi, sarebbe un vero peccato.

Il tempo, tra l’altro, sta per scadere. I tre fortunati della provincia di Torino potranno incassare la propria vincita entro il 28/29 marzo prossimo, ragion per cui mancano una decina di giorni appena. E chissà che la caccia all’uomo intrapresa da Sisal non possa dare l’esito sperato.