Tennis, non c’è due senza tre: gongolano gli azzurri

Tennis, accadrà per la terza volta consecutiva e i tifosi azzurri non potrebbero essere più felici di così. Stavolta sarà ancor più speciale.

10 settembre. È questa la data da cerchiare in rosso sul calendario perché è allora che avrà inizio la fase a gironi dell’edizione 2024 della mitica Coppa Davis. Un’edizione che, manco a dirlo, è già attesissima dai tifosi italiani, ancora ubriachi di felicità per il clamoroso successo del battaglione azzurro dello scorso anno.

Si giocherà per 6 giorni consecutivi e la buona notizia è che non c’è due senza tre. La città di Bologna, infatti, ospiterà per la terza volta la fase a gironi della competizione a squadre, notizia che senz’altro riempirà di gioia tanto i campioni uscenti quanto il popolo del tennis azzurro. Anche Valencia, sulla scia della città emiliana, è stata confermata per la terza volta di fila. Per Manchester si tratterà della seconda, mentre una nuova “cornice” debutterà nell’edizione 2024 della Coppa Davis: parliamo di Zhuhai, in Cina, che per la prima volta in assoluto farà da palcoscenico alla competizione vinta lo scorso anno dai ragazzi di mister Filippo Volandri.

Non subirà variazioni il format, anch’esso riconfermato: le 16 squadre saranno divise in 4 gironi da 4 elementi l’una e le prime 2 classificate di ogni girone avranno direttamente accesso alle Finals di Malaga. Non resta che capire, a questo punto, quando si giocherà l’ultimo atto della competizione a squadre che tiene incollati allo schermo, ogni anno, milioni e milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Tennis, Bologna la spunta: al via le manovre per la fase a gironi della Coppa Davis

La partita decisiva si giocherà il 19 novembre, come al solito dopo le Atp Finals. Il sorteggio, invece, avverrà a breve: domani, 19 marzo 2024, alle 14 in punto, la cerimonia di composizione dei gironi si terrà negli uffici londinesi dell’ITF.

Qualora qualcuno intendesse assistere in diretta e scoprire in tempo reale quali saranno le avversarie della squadra azzurra, potrà farlo guardando la diretta streaming sul sito ufficiale della Coppa, oppure attraverso i suoi canali social. In lizza per la vittoria, oltre alla squadra campione in carica, ci saranno Gran Bretagna e Spagna, Argentina e Belgio, Brasile e Canada, Cile e Repubblica Ceca, Finlandia e Francia, Germania e Olanda e Slovacchia e Stati Uniti.

“L’anno scorso tre delle quattro città hanno allestito spettacoli incredibili facendo registrare numeri da record, e siamo inoltre contenti di portare per la prima volta la Coppa Davis in Cina – ha dichiarato David Haggerty, presidente dell’ITF – Ciascuna di queste quattro città offrirà la cornice ideale per un’edizione della Coppa Davis che si annuncia ancora più emozionante e che vedrà i migliori giocatori del mondo impegnati nel rappresentare al meglio i loro colori. Non vediamo l’ora che inizi“. E anche noi, a dirla tutta…