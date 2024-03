Tennis, innamorarsi a Indian Wells: sorrisi e batticuori sotto rete

Tennis, tutto è iniziato con un sorriso sotto rete: le immagini del flirt a Indian Wells sono diventate virali sul web.

Il popolo del tennis se n’è accorto subito. Era chiaro ed evidente che quel ragazzino dalla barbetta appena pronunciata e i muscoli ancora non del tutto sviluppati avrebbe fatto faville. E così è stato, tanto è vero che Carlos Alcaraz, oggi, è uno dei tennisti più forti al mondo. Una giovane leva che ha già vinto, a dispetto della sua età, ben due Slam.

La sua ascesa è stata talmente rapida che quasi non abbiamo fatto in tempo ad accorgerci del fatto che una nuova stella stava nascendo. Se n’erano accorti eccome, invece, gli sponsor, che già in tempi non sospetti avevano iniziato a corteggiarlo, nella speranza di assicurarsi il suo volto e la sua fama. Non ci stupisce affatto, quindi, che il fenomeno di Murcia sia oggi così incredibilmente popolare. Talmente popolare, addirittura, che proprio nelle scorse ore Netflix ha annunciato che realizzerà un documentario sulla vita di Carlitos, il pupillo di Juan Carlos Ferrero che ha fatto irruzione nel circuito maggiore stravolgendone completamente gli equilibri.

E non ci sorprende neanche che Alcaraz abbia una fanbase gigantesca, che va al di là di ogni più rosea aspettativa. Ha sostenitori sparsi in tutto il mondo, incantati dal suo tennis ipnotico e spettacolare ma anche, perché no, dalla sua sportività. Perché se c’è qualcosa che accomuna l’iberico e il suo rivale numero uno, Jannik Sinner, quello è senza ombra di dubbio il fair play. Due campioni che sanno stare alle regole e che non hanno mai fatto, in campo, niente di inappropriato.

Ci sta, quindi, che Carlos faccia battere parecchi cuori. Come quello della superfan che, in occasione del match che lo spagnolo ha giocato a Indian Wells contro Sascha Zverev, è stata inquadrata dalle telecamere nel bel mezzo del suo “show”.

Carlos Alcaraz spots a superfan wearing a shirt with his face on it.

She’s telling him ‘I love you’ and can hardly contain her excitement.

Carlitos smiles.

She makes sure he can see her shirt with his face all over it 😂

pic.twitter.com/Pxxuz0qqOX

