Inter-Napoli 1-1, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Inter-Napoli: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 17 marzo 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Dopo le deludenti partite in Champions (il Napoli è crollato a Barcellona, l’Inter è stata sconfitta ai rigori dall’Atletico Madrid), nerazzurri e azzurri si sfidano in campionato per mettersi alle spalle dispiaceri, cattivi pensieri e remore. Gli uomini di Inzaghi vogliono vincere ancora per chiudere il discorso Scudetto, mentre il Napoli di Calzona è alla ricerca di punti fondamentali per la rincorsa a un posto in Europa.

Simone Inzaghi non si lascia tentare dal turn-over e schiera la migliore formazione possibile, confermando Lautaro e Thuram in attacco, la difesa con Pavard, Acerbi e Bastoni e il solito centrocampo con Calhanoglu in regia e Barella e Mkhitaryan come interni. Nel Napoli non gioca dal 1′ Osimhen, affaticato.

Calzona si affida quindi a Raspadori, schierato al centro dell’attacco a tre con Politano e Kvara. In panchina Zielinski, che ha già firmato per l’anno prossimo per l’Inter. Barella, indiavolato, prova al 66′ a chiudere la partita con uno stop in area e un tiro forte ribattuto dalla difesa.

Momenti clou della sfida

Le squadre si affrontano a viso aperto ma la prima grande occasione del match è al 10′, quando in contropiede Dimarco serve Lautaro: il tiro dell’argentino è deviato dalla difesa in angolo. Al 12′, Meret salva due volte: prima su Darmian e poi su Lautaro. Alla mezzora c’è il primo tentativo del Napoli con Raspadori, chiuso in angolo. Sul finale del primo tempo, al 43′, l’Inter passa in vantaggio: Bastoni la mette basse in mezzo per Darmian che batte Meret.

Lautaro, a inizio secondo tempo, riesce a inquadrare la porta, ma il portiere del Napoli fa buona guardia. Poco dopo ci prova maluccio Thuram, spedendo la palla altissima dopo un bel velo di Lautaro. Dimarco trova la soluzione intelligente per sorprendere Meret da lontanissimo al 53′: il portiere si distende e manda in angolo. All’82’, Juan Jesus segna su corner il pareggio, lasciato solissimo dalla difesa nerazzurra. L’Inter prova a tornare in vantaggio ma senza riuscirci.

Tabellino e pagelle di Fiorentina-Roma

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard (46′, Bisseck), Acerbi, Bastoni; Darmian (83′, Buchanan), Barella (71′, Barella), Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco (79′, Dumfries); Thuram, Lautaro (79′, Sanchez). All. Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Olivera (74′, Mario Rui); Anguissa, Lobotka, Traoré (70′, Cajuste); Politano (91′, Lindstrom), Raspadori (74′, Simeone), Kvaratskhelia (91′, Ngonge). All. Calzona

ARBITRO: Federico La Penna della sezione di Roma 1

MARCATORI: 43′, Darmian; 82′, Juan Jesus

NOTE: Ammoniti: 36′, Pavard; 52′, Lobotka; 54′, Barella; 85′, Calzona; 88′, Inzaghi. Recupero: 3′

Il migliore in campo è Bastoni: è dal suo piede che nasce il vantaggio dell’Inter, con un ottimo assist, e durante tutta la partita sembra sempre propositivo (7). Troaré e Olivera i peggiori per i partenopei: insicuri in copertura e mai funzionali in copertura (5). Anche Anguissa non sembra troppo in forma: sbaglia tante scelte (5,5). Bene invece Juan Jesus, soprattutto in chiusura: riesce sempre a seguire bene le azioni e a presentarsi come filtro negli ultimi metri; in più segna il goal del pareggio (7).

Nell’Inter Barella parte male ma cresce moltissimo nel secondo tempo (6,5). Brutta la prestazione di Thuram; il francese è spesso in fuorigioco e spreca le due buone occasioni che gli capitano sui piedi (5,5). Anche Calhanoglu delude: il turco sembra parecchio stanco e poco ispirato (5,5). Bene Meret, autore di due o tre interventi molto importanti (6,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro sembra propenso ad assegnare il rigore all’Inter nel primo tempo su Thuram, atterrato in area, il VAR gli fa notare che il francese era partito in netto fuorigioco. Per tutta la partita si nota una gestione poco lineare e coerente dei cartellini da parte del direttore di gara. Il goal del Napoli nasce da un calcio d’angolo non chiaro. All’87’ contatto molto dubbio in area del Napoli di Rrahmani su Thuram. Dopo dopo c’è anche Meret che esce a valanga sul francese. La Penna non fischia. Durante il match c’è poi Juan Jesus che ha accusato Acerbi di insulti razzisti: l’arbitro non interviene.

Ecco gli highlights della gara

le immagini saranno disponibili, come al solito, dopo le 23:30