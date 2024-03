Federica Masolin fa un passo indietro: “Non l’ho vissuta bene”

Federica Masolin vuota il sacco alla corte di Gianluca Gazzoli: ha fatto un tuffo nel passato e detto la sua su un tema ancora caldissimo.

Giugno 2023. Il duo delle meraviglie che adesso non esiste più, quello composto da Federica Masolin e Davide Valsecchi, è in trasferta in Spagna per il Gran Premio di Formula 1. A fine gara, come di consueto, la stella di Sky, che adesso seguirà per conto della pay tv solo ed esclusivamente il calcio, si collega come di consueto con Matteo Bobbi per gli approfondimenti post-tappa.

Tutto fila liscio come l’olio finché l’ex pilota non interrompe la diretta per dare il via ad uno scambio di battute che sappiamo, ora, non essere piaciuto a nessuno. Né al pubblico da casa e né ai piani alti di Sky, men che meno alla stessa Masolin. I commenti sessisti di quel giorno sono costati cari a Bobbi e Valsecchi, che oltre ad essere stati attaccati su più fronti hanno anche saltato un Gran Premio come punizione. Peccato solo che nessuno abbia per davvero dimenticato quella storia e che ancora oggi se ne parli, non fosse altro per il clamore destato dall’apparente noncuranza con cui fecero apprezzamenti e allusioni davanti a decine di migliaia di spettatori.

Nelle scorse ore, a quasi un anno di distanza dal fattaccio, anche la stessa Federica è tornata sull’argomento. Lo ha fatto con Gianluca Gazzoli, che l’ha invitata come ospite al suo podcast Passa dal BSMT. E lo ha fatto con la sua consueta grazia, cercando in qualche modo di spezzare una lancia in favore dei suoi due ex colleghi, che avranno certamente apprezzato il modo in cui la Masolin ha commentato l’accaduto.

Federica Masolin sui commenti sessisti di Valsecchi e Bobbi

“Non l’ho vissuta bene, sono stata male per loro – ha detto Federica a Gazzoli, quando è saltato fuori il discorso dei commenti sessisti al Gran Premio di Spagna Li conosco benissimo, Davide (Valsecchi, ndr) è mio fratello, quello pasticcione ma un buono, Matteo (Bobbi, ndr) un bravo ragazzo”.

“Uno è il papà di due bambini, l’altro è un ragazzo super per bene con una compagna. Era tutt’altro che una frase denigratoria. Detta così, tra amici, come fossero al bar, all’inizio non l’ho percepita come un’offesa al genere femminile, io sono una ragazza quindi lungi da me l’essermi sentita offesa. Non meritavano – questa la sentenza della giornalista di Sky tutto quell’accanimento specie a livello social”.

L’accanimento di cui parla la Masolin c’è stato ed è stato pure abbastanza feroce. Ma chissà che le parole di Federica non possano, in qualche modo, cancellare o comunque ridimensionare ciò che è stato.