Federica Masolin, ribaltone inaspettato: web in rivolta

Federica Masolin, la notizia circolata in queste ore ha sconvolto il pubblico di Sky: niente da fare, è un addio.

Difficile immaginare la Formula 1 senza di lei. A quanto pare, però, dovremo farci l’abitudine. Manca ancora l’ufficialità da parte della diretta interessata, ma la notizia è già trapelata e ha fatto il giro del web in tempi record. Federica Masolin lascerà l’automobilismo: non sarà più lei, di conseguenza, il volto dei GP e degli approfondimenti in studio dedicati al Circus.

La bomba, come ampiamente prevedibile, non è stata bene accolta dal pubblico di Sky. La giornalista è amatissima dagli spettatori e sono in tanti, sui social network, ad aver insinuato, nelle ultime ore, che quella presa dalla pay tv è una decisione opinabile. Alcuni di loro hanno sottolineato che si tratta di una “grossa perdita” e che i nomi in pole per sostituire Federica e Davide Valsecchi, che come lei lascerà la F1, non sarebbero all’altezza dei due predecessori. “Io sono molto in lutto per la Masolin” ha scritto un utente di X, racchiudendo in poche parole la stima e il rispetto che una buona fetta di pubblico nutre nei confronti della stella di Sky.

Checché ne dica il web, la mitica coppia non sarà più in griglia a partire da quest’anno. Vi saranno diversi cambiamenti nella squadra della pay tv e questo è, appunto, uno di essi. Badate bene, però: quello della bella giornalista appassionata di sport non sarà certo un addio alla tv. Molto semplicemente, la Masolin si dedicherà – così pare – solo al mondo del calcio, considerando che è alla conduzione delle serate di Champions League già da diversi mesi.

Federica Masolin lascia la F1: rimpasto in casa Sky

Un discorso a parte si potrebbe fare invece per Valsecchi, la cui permanenza a Sky, secondo i rumors, sarebbe in bilico. Al commento della F1 resteranno, invece, Carlo Vanzini, il pilota Marc Gené e il giornalista Roberto Chinchero. Raccoglierà i pareri di piloti e addetti ai lavori Mara Sangiorgio e si concentrerà sul commento tecnico Matteo Bobbi.

Veniamo, ora, ai possibili eredi del duo composto da Valsecchi e Masolin. A prendere i loro posti potrebbero essere Davide Camicioli, volto di Race Anatomy, ed Ivan Capelli, che è in Sky dallo scorso anno. Non resta che scoprire, a questo punto, se i due candidati sapranno conquistare i telespettatori e fare in modo che il pubblico non rimpianga i loro predecessori. Cosa che, visto quanto sono amati Davide e Federica, non sarà assolutamente facile.