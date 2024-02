Formazioni ufficiali Inter-Atletico Madrid: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Inter-Atletico Madrid, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro.

La partita più importante dell’anno, almeno fino a questo momento. Impressa l’accelerata probabilmente decisiva alla fuga Scudetto, l’Inter di Simone Inzaghi ospita l’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Un incontro non banale e dai mille risvolti, non solo per il passato del Cholo Simeone, che non ha mai nascosto il desiderio di ritornare in quella che per tanti anni, da giocatore, è stata la sua casa.

Con il vento in poppa per un 2024 partito letteralmente col botto, Lautaro Martinez e compagni non possono permettersi il lusso di fallire l’andata contro i Colchoneros, che recuperano pedine importanti del proprio scacchiere tattico. Di seguito le scelte dei due allenatori:

INTER (3-5-2): Sommer, Havard, de Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Thuram, Lautaro Martinez.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak, Witsel, Gimenez, Hermoso, Molina, De Paul, Koke, Saul, Lino, Marcos Llorente, Griezmann.

Inter-Atletico Madrid, il pronostico marcatori

Molto vicino a vestire la maglia dell’Atletico Madrid prima di accasarsi all’Inter, Lautaro Martinez è il faro carismatico della compagine nerazzurra. Rinfrancato da un feeling con il gol che definire esaltante sarebbe solo un eufemismo, il “Toro” avrà l’onere di caricarsi nuovamente la squadra sulle spalle, assistito dall’amico Marcus Thuram. L’Atletico proverà a serrare i ranghi, inaridendo le fonti di gioco dell’Inter. Tuttavia, in questa stagione l’Inter ha dimostrato di sapersi disimpegnare molto bene anche contro avversari chiusi in difesa. La sensazione, però, è che un’incornata di Lautaro Martinez possa imprimere un’accelerazione importante ad una partita nella quale sarà l’Inter ad avere il dominio del gioco. L’opzione che vede l’attaccante nerazzurro marcatore piace e non poco.

Probabili ammoniti e tiratori di Inter-Atletico Madrid

La manovra avvolgente dell’Inter porta tanti calciatori al tiro. Lo scenario non dovrebbe cambiare neanche questa sera. Grazie agli inserimenti di Dimarco, ad esempio, i nerazzurri riescono a smistare palloni importanti sulla corsia mancina. L’ex esterno dell’Hellas Verona dovrebbe riuscire a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta, così come Barella e Calhanoglu, sempre fattori importanti dal tiro dalla media lunga distanza. Sul fronte opposto potrebbe essere De Paul l’osservato speciale: anche con la maglia dell’Udinese l’argentino si è spesso reso protagonista di prestazioni importanti contro l’Inter. Chissà che anche questa sera non spaventi San Siro con una conclusione delle sue, indirizzate nello specchio di porta avversario. Rischiano il cartellino giallo Witsel e Koke tra le fila dell’Atletico; occhio al pericolo giallo per de Vrij.