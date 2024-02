Formazioni ufficiali PSV Eindhoven-Borussia Dortmund: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Formazioni ufficiali PSV Eindhoven-Borussia Dortmund: i gialloneri ritrovano una vecchia conoscenza in una doppia sfida che promette equilibrio.

La Champions League quest’anno ha già regalato tante soddisfazioni al Borussia Dortmund. I gialloneri non stanno facendo benissimo in campionato ma nella coppa dalle grandi orecchie, contro ogni pronostico, si sono qualificati come prima nel girone più difficile, davanti a PSG, Milan e Newcastle.

Una vera e propria impresa che, tuttavia, non li ha messi al riparo da un sorteggio insidioso. Di sicuro poteva andare molto peggio ma il PSV Eindhoven è un avversario di tutto rispetto. E che certamente renderà le cose difficile alla squadra guidata da Edin Terzic, per il momento “solo” quarta in Bundesliga. Gli olandesi, al contrario, stanno procedendo spediti in Eredivisie, dove dopo 22 giornate sono ancora imbattuti ed hanno 10 punti di vantaggio sulla seconda, il Feyenoord. Sulla panchina del PSV da quest’anno siede una vecchia conoscenza del Borussia Dortmund, quel Peter Bosz che nella stagione 2017-18 fu esonerato troppo in fretta dal club tedesco. L’allenatore di Apeldoorn ha dunque tanta voglia di rivincita e farebbe carte false per dare un dispiacere alla sua vecchia squadra. Due precedenti tra Borussia e PSV, che si incrociarono nella Champions League 2001-02: i gialloneri ebbero la meglio 3-1 in Olanda, mentre al ritorno finì in parità (1-1).

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benítez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Tillman, Veerman, Saibari; Bakayoko, de Jong, Lozano.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Reus, Sancho; Füllkrug.

Formazioni ufficiali PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, il pronostico sui marcatori

Uno dei pericoli maggiori, per la difesa del Borussia Dortmund, potrebbe diventare l’attaccante de Jong, già a quota 19 gol in Eredivisie (2 in Champions League. La torre olandese con la sua fisicità può fare, soprattutto quando c’è da colpire di testa sui calci piazzati. Tra i gialloneri, invece, occhio a Sancho, preferito al diciannovenne Bynoe-Gittens. L’inglese è tornato a gennaio in Germania dopo la deludente esperienza al Manchester United e contro il PSV potrebbe trovare il suo primo gol.

Formazioni ufficiali PSV Eindhoven-Borussia Dortmund, probabili ammoniti e tiratori

Terzic deve fare a meno di Haller, non ancora al 100% dopo il trionfo in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio. A sostituirlo ci penserà il fromboliere Fullkrug: ci aspettiamo almeno un tiro in porta da parte dell’ex Werder Brema. Nel PSV invece le insidie maggiori arriveranno da destra, dove c’è la forte ala belga Bakayoko. Nel Borussia sono a rischio giallo Ryerson, che avrà a che fare con l’ex napoletano Lozano, ma potrebbe finire sul taccuino dell’arbitro anche l’ex Juve Emre Can. Tra i potenziali “cattivi” pure un’altra vecchia conoscenza della nostra Serie A, l’ex bolognese Schouten.