Sorteggio tabellone Miami, gli avversari di Sinner e Berrettini

Sorteggio tabellone Miami, ecco contro quali avversari dovranno vedersela i beniamini azzurri al Masters 1000 della Florida.

Sono cambiate talmente tante di quelle cose che sembrano trascorse molto più di 2 settimane. Intanto perché Matteo Berrettini è tornato e lo ha fatto, contrariamente alle aspettative, in grande stile. Nessuno avrebbe scommesso sulla sua vittoria al primo turno del Challenger di Phoenix, ma il romano è riuscito a stupirci ancora una volta.

L’ex numero 1 d’Italia ha battuto in scioltezza non solo il suo primo avversario, ma anche i successivi 3. Due di essi, addirittura, li ha messi ko a distanza di poche ore l’uno dall’altro. Non siamo ancora ai livelli del Berrettini pigliatutto che era un animale da Slam, ma questo non significa che non possa sperare di eguagliare le performance di un tempo. Magari non adesso, magari non in Florida, ma mai dire mai. Miami sarà di certo per lui, indipendentemente da tutto, un gran bel banco di prova. Giocherà usufruendo del ranking protetto e non dovrà affrontare, quindi, le qualificazioni: entrerà bensì di diritto nel main draw e potrà confrontarsi, quindi, con i big con i quali in passato si sedeva, per così dire, a tavola. Vedremo, allora, cosa gli riserverà questo Masters 1000.

E vedremo anche cosa intenderà riservare a Jannik Sinner, la cui striscia d’imbattibilità è stata interrotta ad Indian Wells da Carlos Alcaraz. L’iberico, in grande spolvero, ha sconfitto l’altoatesino in 3 set e ha pure vinto il titolo, con buona pace di coloro i quali pensavano che si fosse spento. Macché spento: si era solo preso una pausa, ma non ha appena ha subodorato il sorpasso da parte del suo rivale più feroce si è come riacceso.

Sorteggio tabellone Miami: ecco cosa ci aspetta

Altro giro, altra corsa, in ogni caso. Si cambia location e si cambia pure musica, ragion per cui potrebbe accadere qualunque cosa al Masters 1000 di Miami, orfano di Novak Djokovic, che ha deciso di rinunciare al torneo e di privilegiare, da questo momento in poi, gli Slam e le Olimpiadi.

Di cani all’osso ce ne sono comunque tanti e quello più “affamato” di tutti è proprio il nostro Sinner, che lo scorso anno era arrivato in finale ma era stato battuto, poi, da Daniil Medvedev. Vorrà certamente rifarsi e conquistare il titolo che gli è sfuggito di mano 365 giorni fa, per cui Alcaraz potrebbe non avere vita facile, stavolta, contro di lui. Tutto dipende, in ogni caso, da cosa deciderà per lui e per Berrettini il sorteggio del tabellone principale di Miami, in programma per oggi, 18 marzo, alle 18, ora italiana.

Seguono aggiornamenti