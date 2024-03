Scommesse, coppe europee senza segreti: 100mila euro vinti così

Scommesse, le coppe europee sono senza segreti per questo scommettitore: ha sbancato in questo modo portando a casa la bellezza di poco meno di 100mila euro

Le coppe europee senza segreti. Ventitré partite centrate tutte con lo stesso modo: il passaggio del turno. Una maratona di 9 giorni, dal 5 al 14 marzo, che però ha portato in dote la bellezza di quasi 100mila euro. Per la precisione sono 99.283,52 euro. Una somma enorme. Una somma che sì, cambia decisamente la vita a questo fortunato e bravo scommettitore di Marconia di Pisticci, centro in provincia di Matera.

Ha deciso di giocare solamente una cosa: il passaggio del turno delle squadre impegnate in Champions League, in Europa League e in Conference. Ha deciso di pronosticare 23 match in questo caso. E quindi, oltre alla quota bella alta – si legge su Agimeg.it – c’erano anche un enorme bonus. Ovviamente il passaggio del turno più alto come quota ero quello dell’Atletico Madrid contro l’Inter, acciuffato ai calci di rigore nella notte del Wanda Metropolitano. Poi le altre erano decisamente più basse. Insomma, le ha prese tutte. Ma c’è anche un’altra curiosità.

Scommesse, ecco come ha vinto

Era così convinto di riuscire a fare questo colpo che ha deciso di giocare la stessa schedina due volte. Sì, ne ha giocate due dello stesso importo (9,50 euro) e ogni singola giocata ha dato come vincita 49.641,75 euro. Se lo sentiva, probabilmente, che quello sarebbe stato il colpo della sua vita. Era convinto che tutto sarebbe andato per il verso giusto. E così ha avuto ragione e merito di crederci.

La scommessa come detto è stata piazzata a Marconia di Pisticci in provincia di Matera, all’agenzia Eurobet. Che si può fregiare, adesso, di uno dei colpi più importanti piazzati con una scommessa. Difficilmente infatti vi raccontiamo di vincite così importanti: sì, qualche volta succede, lo vediamo e ne scriviamo, ma assai raramente. E poi due volte lo stesso colpo è praticamente impossibile. Onore a lui per la grandissima giocata.