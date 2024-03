Scommesse, 11 partite più una live: vinti oltre 20mila euro

Scommesse, 11 partite più una live centrata al minuto 90. Ha vinto oltre 20mila euro in questo modo. La schedina incredibile centrata

Finalmente ci è riuscito. Perché a quanto si legge su Agimeg.it il giocatore in questione non è nuovo a questo tipo di giocate. E questa volta è riuscito a fare centro, portando a casa una cifra da capogiro riuscendo a centrare il pronostico di dodici partite, e non è un colpo da poca cosa. Anzi, sono tantissimo, e da qui l’enorme vincita portata a casa.

Il fatto è successo all’agenzia Goldbet di Mozzate in provincia di Como dove, un uomo, con un investimento su una schedina di 40 euro (e non sono pochi nemmeno questi) è riuscito a centrare uno dei colpi più importanti di questo 2024. La vincita totale, infatti, è stata di 22.777,78 euro. Una multipla particolare, visto che all’interno della stessa c’era anche una partita giocata Live che avrebbe potuto sicuramente rompere tutti gli equilibri.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Così non è stato, perché il Venezia in Venezia-Bari ha segnato appunto il quarto gol del match, al minuto 90. Ed era questa la scommessa piazzata durante il match di Serie B. La schedina abbracciava non solo la cadetteria ma anche altri campionati, dalla Serie A passando per la Bundesliga, la Liga e la Premier League. Ma anche dei campionato meno ricercati come quelli di Portogallo, Belgio e Olanda. Tutti insieme, 12 eventi, e colpo davvero da sogno.

Andando a vedere nel dettaglio la schedina la quota più alta era il pareggio tra Juventus e Atalanta della scorsa settimana. Poi c’erano anche partite di Champions League come l’1 dell’Arsenal sul Porto e la doppia su Barcellona-Napoli. Insomma, partite che sono uscite e hanno regalato come detto un colpo importante, clamoroso potremmo aggiungere. Su Agimeg.it, infine, si legge che questa agenzia è una di quelle maggiormente fortunate in questo inizio di anno visto che all’interno della stessa sono stati vinci attraverso dei Gratta e Vinci dai 500 ai mille euro in diverse occasioni. Se vi trovate nelle zone, forse, fareste bene a farci un salto.