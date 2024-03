Acerbi, caso razzismo: “Ecco cosa penso”

Se fosse accertata la frase detta da Acerbi a Juan Jesus, il difensore rischierebbe 10 giornate, e intanto si torna a parlare di razzismo nel calcio.

L’Inter ha già dichiarato che presto ci sarà un confronto con il giocatore, mentre Pastorello, agente del difensore, ha dichiarato che Francesco Acerbi non avrebbe mai rivolto offese razziste a Juan Jesus. Tutto nasce dalle gravissime accuse lanciate da Juan Jesus a Francesco Acerbi durante Inter-Napoli. Il difensore del Napoli si è rivolto all’arbitro La Penna affermando che Acerbi lo avrebbe apostrofato con un’offesa (“mi ha detto n…o“).

Per Acerbi, qualora il caso di razzismo fosse provato, potrebbe ora arrivare una lunga squalifica. Ne ha parlato anche il giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto ai microfoni di TvPlay. Secondo il giornalista il caso va ridimensionato: “Non penso proprio che Acerbi sia razzista: in caso, ha detto una ca**ata ma il razzismo non c’entra niente“.

“Il razzismo è una cosa seria“, ha continuato l’intervistato. “Questi episodi di discriminazione ci sono sempre stati. Materazzi veniva offeso in tutti gli stadi con figlio di pu**ana, con sua madre morta quando lui aveva 15 anni. Dov’è la differenza? Se venisse stabilito che Acerbi ha offeso Juan Jesus a sfondo razziale rischia ben 10 giornate di squalifica”.

Tornando al calcio, Bargiggia ha poi affermato di aver notato un’Inter in difficoltà contro il Napoli: “I nerazzurri non sono brillanti dal punto di vista fisico. Secondo me ha pesato una rilassatezza inconscia, se vogliamo: è mancata l’intensità. Per il Napoli è un pareggio che serve a poco per poter lottare per un posto Champions”.

Accuse di razzismo per Acerbi: “Rischia grosso“

Poi l’intervistato ha anche commentato l’ennesimo risultato deludente per la Juventus. “Allegri non sta cambiando nulla. Nelle ultime partite ha una media di 0.85 punti a partita. Si tratta di una media da retrocessione“, ha fatto notare Bargiggia.

“Non capisco perché non schiera mai il tridente offensivo. Contro il Genoa ha messo Kean gli ultimi 5 minuti. Che senso ha? Io voto per l’esonero. Non mi è piaciuto nemmeno lo scontro di Allegri con Teotino a Sky: sembrava un bullo di periferia. Il voto che do alla Juve di oggi è 4.5”.

Infine, un commento sulle dimissioni Sarri. “Ha perso il controllo dello spogliatoio. Lotito, però, non è stato elegante nel dire che qualcuno lo ha tradito: in questo modo ha aizzato i tifosi. Secondo me Sarri va un po’ ridimensionato e penso che sia sul viale del tramonto. Al Chelsea e alla Juve ha fatto la stessa fine. Non credo che possa andare alla Fiorentina come post-Italiano. La Viola cerca un allenatore giovane”.