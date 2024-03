Frosinone-Lazio 2-3, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Frosinone-Lazio: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di sabato 16 marzo 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, la Lazio si prepara ad affrontare il Frosinone in trasferta con Martusciello (vice dell’ex allenatore e unico a non dimettersi) in panchina. La stagione dei biancocelesti non appare soddisfacente ma neanche compromessa: Immobile e compagni possono ancora lottare per il raggiungimento di un piazzamento europeo. Molto più complicata la situazione del Frosinone, attualmente al terz’ultimo posto a 24 punti.

Dopo un avvio di stagione positivo, i ciociari allenati da Eusebio Di Francesco hanno raccolto pochissimi risultati positivi nel 2024 e ora mancano poche partite per poter rimettere a posto le cose. In pratica i ciociari non trovano la vittoria in campionato da ormai sette giornate.

Già è noto che Martusciello sarà sollevato dall’incarico ad interim dopo la gara con il Frosinone: al suo posto subentrerà Igor Tudor. I tifosi della Lazio sono sul piede di guerra e in pochi hanno raggiunto lo stadio Benito Stirpe. In settimana, a Roma, degli ultras hanno offeso Immobile e la moglie per strada. L’attaccante campano gioca titolare in attacco accanto a Zaccagni.

Momenti clou della sfida

La Lazio subisce il gioco offensivo del Frosinone che nei primi minuti ci prova prima con Cheddira e poi con Mazzitelli. Poi al 13′ i ciociari vanno in vantaggio. La rete nasce da un cross di Zortea che permette a Lirola di colpire di testa e battere Mandas. Cheddira continua a creare problemi alla difesa biancoceleste. La Lazio riesce a rispondere solo al 26′ con un tiro impreciso di Immobile.

Dopo un’occasione sprecata da Gelli, al 38′ la Lazio trova il pareggio con Zaccagni che devia in rete di prima un cross di Guendouzi. Turati impedisce sul finale del primo tempo che Immobile firmi il vantaggio. L’ultimissima occasione, recupero della prima frazione è di Lirola, che non riesce a inquadrare la porta.

Nel secondo tempo i padroni di casa subito pericolosi con Soulé: il portiere della Lazio si salva in due tempi. Esce Immobile e al suo posto entra l’argentino Castellanos che in pochi secondi trova subito il goal di testa su suggerimento su calcio piazzato di Luis Alberto. Al 61′ Turati salva prima su Castellanos e poi su Luis Alberto. Ma l’argentino riesce a trovare la doppietta solo un minuto dopo con un tap-in dopo un palo di Casale sugli sviluppi di un corner.

Col il 3-1 la Lazio prova a gestire il match, ma il Frosinone non ci sta e al 70′ accorcia con Cheddira, che riesce a segnare un grande goal con una rovesciata. I ciociari insistono ancora con Cheddira e poi con Soulé, ma senza troppa precisione. Turati tiene a galla la squadra di Di Francesco con una bellissima parata su Luis Alberto all’82’. Poi al 90′ è Mandas a rendersi protagonista con un bell’intervento su Barrenechea. Nel finale Castellanos sfiora due volte la tripletta.

Tabellino e pagelle di Frosinone-Lazio

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Lirola (80′, Valeri); Brescianini (91′, Renier), Barrenechea, Mazzitelli (62′, Seck); Soulé, Cheddira (90′, Cuni), Gelli (80′, Kaio Jorge). All. Di Francesco

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Casale, Romagnoli, Pellegrini (46′, Zaccagni); Guendouzi, Cataldi (56′, Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson (82′, Isaksen), Immobile (56′, Castellanos), Zaccagni (86′, Kamada). All. Martusciello

ARBITRO: Antonio Rapuano di Rimini

MARCATORI: 12′, Lirola; 38′, Zaccagni; 57′, 62′, Castellanos; 70′, Cheddira

NOTE: Ammoniti: 34′, Pellegrini; 55′, Barrenechea; . Recupero: 8′

Il migliore in campo è Valentin Castellanos che entra e subito segna tirando fuori la Lazio da un momento assai complicato, e dopo la rete comincia a giocare con classe e a rendersi più volte pericoloso, firmando la doppietta (7,5) Immobile, forse nervoso, sbaglia parecchio, anche le cose più semplici, e non corre (5). Pellegrini, richiamato in campo dopo l’addio di Sarri, non sfrutta bene l’occasione (5.5). Luis Alberto combina cose buone ma spesso si addormenta (6). Nel Frosinone il più positivo in assoluto è Cheddira: gioca con sfrontatezza e grande voglia (7).

Nei biancocelesti Guendouzi è il più propositivo e motivato: in certi momenti gioca da solo (6,5). Tanti errori anche per Marusic (5,5). Bene Okoli, nel Frosinone, che riesce a tenere a bada Immobile e a disimpegnarsi sempre con sicurezza (6,5). Anche Soulé gioca con coraggio e mette spesso in difficoltà la difesa laziale (6,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro gestisce bene l’eccessivo nervosismo in campo e sceglie preferibilmente i richiami verbali alle ammonizioni. C’è stato un lungo controllo al VAR per convalidare il secondo goal della Lazio, ma la rete sembra buona.

Ecco gli highlights della gara

le immagini saranno disponibili dopo le 23:30