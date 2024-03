Tennis, sotto copertura ma è lui: il post sui social subito virale

Tennis, se ne sono accorti tutti subito e in men che non si dica la “bomba” è esplosa sui social network: il post è diventato virale.

A volte è la pioggia eccessiva, altre il vento. Ma può capitare anche, sebbene per fortuna solo in casi eccezionali, che il campo sia impraticabile e che non possa ospitare, dunque, una partita di tennis. Sta di fatto, quale che sia la ragione, che non è raro che i match vengano improvvisamente sospesi.

Solo che forse non era mai successo che un giudice di sedia si vedesse costretto a spedire i giocatori negli spogliatoi per via, udite udite, di un’invasione di campo da parte di uno sciame di api. Le immagini di quanto accaduto nel bel mezzo del faccia a faccia tra Carlos Alcaraz e Sascha Zverev hanno oramai fatto il giro del mondo, non fosse altro per lo spavento che tutti, legittimamente, si sono presi. Le api si aggiravano indisturbate da una parte all’altra del campo e si sono poi radunate attorno alla telecamera di uno dei cameraman che stavano riprendendo l’incontro per trasmetterlo in diretta televisiva.

A quel punto, sebbene l’intervento abbia richiesto tempistiche giustamente abbastanza lunghe, un “eroe” è giunto in campo a Indian Wells per “salvare” i tennisti e il pubblico da questa invasione inaspettata. E in molti, in quel preciso istante, si sono accorti che l’uomo in questione sembrava qualcuno, a noi molto noto, sotto copertura.

Tennis, ha ragione lui: la somiglianza è incredibile

A far notare l’incredibile somiglianza al popolo dei social è stato Paolo Bertolucci, che quando c’è da prendere in giro il suo caro amico e collega Adriano Panatta non si tira mai indietro. Ed è stato proprio lui, inconsapevolmente, la “vittima” ignara del post che è diventato virale in men che non si dica.



Bisogna ammettere, in effetti, che Bertolucci ha ragione. L’eroe di Indian Wells, che ha combattuto le api a mani nude e senza protezione, servendosi solo del beccuccio di un aspirapolvere, somiglia in maniera incredibile all’ex tennista romano. Stessi capelli lunghi, stessa tonalità, una fisicità pure simile et voilà, lo sfottò è servito.

“Sono solo io o…” ha scritto Paolo su X, a corredo di un collage in cui ha messo a confronto il cacciatore californiano di api con il suo inseparabile amico e compagno d’avventura. I commenti in calce al suo post, come facilmente intuibile, si sono sprecati. Così come le risate, che di fronte ad un messaggio del genere erano inevitabili.