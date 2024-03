Villarreal-Valencia, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Villarreal-Valencia è una gara valida per la ventinovesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Rimane solamente il campionato al Villarreal, dopo l’eliminazione dall’Europa League. Il quattro a zero dell’andata subito sul campo del Marsiglia era stato una sentenza per gli uomini spagnoli, che ci hanno creduto visto che ad un certo punto vincevano tre a zero. Ma la rete ospite nel recupero ha rotto tutto.

E rimane solamente il campionato comunque per modo dire: salvezza raggiunta e nessuna possibilità di rientrare nella zona Europa, che è davvero troppo distante. A differenza invece di quello che potrebbe succedere al Valencia, che quel posto che varrebbe una qualificazione alla prossima Conference League ce lo ha distante solamente sei punti. E quindi ancora fattibile anche se ci sono diverse squadre in mezzo. Di sicuro le motivazioni in questa partita potrebbero fare la differenza, senza se e senza ma. E anche l’impegno di giovedì sera potrebbe essere determinante per le sorti dell’incontro.

Sì, vediamo leggermente favorito il Valencia di Baraja, una squadra che quest’anno ha davvero dato del filo da torcere a tutte e che potrebbe sfruttare il fattore sottolineato prima per colpire sul campo del Villarreal. Non sarà facile, ma nemmeno impossibile secondo il nostro avviso.

Come vedere Villarreal-Valencia in diretta tv e streaming

Villarreal-Valencia, valida per la ventinovesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Intanto iniziamo a dire che almeno un gol per squadra ci sarà. Sia il Villarreal che il Valencia infatti troveranno la via della rete e questo, ovviamente, potrebbe complicare i piani degli ospiti. Che però hanno nelle corde il colpo esterno. E per quanto raccontato prima ci potrebbero anche riuscire.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Villarreal-Valencia

VILLARREAL (4-3-3): Jorgensen; Femenia, Mosquera, Mandi, Cuenca; Capoue, Parejo, Baena; G Moreno, Sorloth, Guedes.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Ozkacar, Gaya; F Perez, Pepelu, Guerra, Canos; Duro, Yaremchuk.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2