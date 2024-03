Atletico Madrid-Barcellona, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Atletico Madrid-Barcellona è una gara valida per la ventinovesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: tv, formazioni e pronostici

Cosa hanno in comune Atletico Madrid e Barcellona? Purtroppo alla domanda c’è una risposta che non piace a noi italiani: Inter e Napoli eliminate durante la settimana e addio Champions per tutte le formazioni del nostro Paese. Entrambe le spagnole, alla fine, e c’è purtroppo anche questo da sottolinearlo, hanno meritato. E adesso si affrontano in una sfida importantissima per il cammino in campionato.

Allora, c’è un fattore che deve essere tenuto in considerazione: la squadra di Simeone in casa ha perso solamente una volta in questa stagione ma mai in campionato. Solamente il Bilbao in Coppa del Re è riuscito nell’impresa. Quindi diciamo, principalmente, che il Barcellona non riuscirà secondo noi a prendersi l’intera posta in palio. Ma c’è un altro fatto, che rende ancora più incerto il finale, ed è relativo ai 120minuti che i Colchoneros hanno fatto contro l’Inter a mille all’ora che sicuramente nelle gambe peseranno. Pro e conto di un passaggio del turno clamoroso per gli spagnoli. Che potrebbero pagare l’enorme sforzo fisico e mentale.

Sia Simeone che Xavi, ovviamente, non faranno turnover. Morata e Griezmann da un lato, Lewandowski dall’altro. Forse il Barcellona potrebbe rispolverare dal primo minuto l’ex di turno Joao Felix, ma al momento è Yamal il favorito sul portoghese. Per il resto scelte sicure da entrambi i lati. E andiamo a vedere come potrebbe finire.

Il pronostico

Quella del Wanda Metropolitano, per quanto vi abbiamo raccontato prima, è sicuramente una gara da pareggio. Con entrambe le formazioni a segno. Non ci sentiamo di aggiungere altro, se non la probabilità che sia da un lato che dall’altro si troverà la via del gol.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Barcellona

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Savic, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, De Paul, Koke, Lino; Griezmann, Morata.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo; F Lopez, Christensen, Gundogan; Yamal, Lewandowski, Raphinha.



POSSIBILE RISULTATO: 1-1