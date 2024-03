Montpellier-Psg, Ligue 1: diretta tv, formazioni, pronostici

Montpellier-Psg è una partita della ventiseiesima giornata della Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: tv, probabili formazioni, pronostici

Avrebbe un bisogno clamoroso di punti il Montpellier, che è davanti di una sola lunghezza al Nantes che al momento sarebbe retrocesso. Nel mezzo comunque ci sono altre due formazioni, ma è evidente che i padroni di casa non possono stare in nessun modo tranquilli. Cercheranno l’assalto al Psg, che però come sappiamo ha una squadra di livello superiore e che non ha impegni nell’imminenza, visto che adesso c’è la sosta.

Luis Enrique vuole prendersi un poco di giorni di vacanza senza stare lì a fare calcoli. Vuole che la sua squadra rimanga, nella peggiore delle ipotesi, con dieci punti di vantaggio rispetto alla seconda in classifica. E manderà in campo la migliore formazione possibile, ovviamente, visto che la Champions League (accoppiamento con il Barcellona nei quarti) è ancora lontana nel tempo. Mettendoci dentro tutti questi ingredienti, è normale pensare che gli ospiti possano prendersi tutti i tre punti che questo match mette a disposizione. Anche perché giocherà anche Mbappé che nell’ultimo periodo in campionato è stato messo un poco in disparte. Come vi abbiamo spiegato nelle ultime occasioni la sensazione è che il tecnico spagnolo stia pensando al futuro e a trovare delle soluzioni importanti per il dopo Kylian, che sembra così vicino.

Vabbè, avrete capito quello che pensiamo di questa partita. Ma sotto, nel nostro pronostico, vi spieghiamo come potrebbe realmente andare e se c’è qualche chicca.

Come vedere Montpellier-Psg in diretta tv e in streaming

Montpellier-Psg è in programma domenica alle 20:45. Il match valido per la ventiseiesima giornata della Ligue 1 si può vedere in diretta tv in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Intanto il Psg vincerà. E già questo potrebbe bastare. Ma occhio alla possibilità anche di una rete del Montpellier e quindi anche di una sfida da almeno tre reti complessive. E come al solito la rete di Mbappé, qualora venissero confermate le previsioni con una sua presenze dal primo minuto, ci può stare.

Le probabili formazioni di Montpellier-Psg

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Tchato, Omeragic, Kouyate, Sylla; Leroy, Ferri; Nordin, Savanier, Adams; Khazri.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Hernandez, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Ugarte, Lee; Dembele, Mbappe, Barcola.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3