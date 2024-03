Inter-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Napoli è una partita della ventinovesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Inter e Napoli sono state due protagoniste (in negativo) della tre giorni di coppe europee che ha mandato in archivio gli ottavi di finale. Entrambi impegnati in Champions League contro squadre spagnole, rispettivamente Atletico Madrid e Barcellona, nerazzurri e azzurri si sono ritrovati fuori dalla competizione più prestigiosa.

Ma se alla squadra di Francesco Calzona serviva un miracolo per approdare ai quarti, e cioè andare a vincere in Catalogna dopo l’1-1 dell’andata, ha fatto decisamente più rumore il flop dell’Inter, estromessa dai Colchoneros ai rigori (2-1). Eppure agli uomini di Simone Inzaghi sarebbe bastato anche un pari per superare il turno – all’andata aveva vinto 1-0 – ma non avevano fatto i conti con la resilienza dei madrileni, capaci di rimontare la capolista indiscussa della Serie A, passata in vantaggio dopo mezz’ora con Dimarco. Prima Griezmann e poi Depay hanno trascinato il match ai supplementari. E poi ai rigori c’ha pensato Oblak a neutralizzare i tiri di Sanchez e Klaassen e a disorientare Lautaro Martinez, che ha sparato alto. La delusione è ovviamente enorme. Soprattutto per una squadra che negli ultimi due mesi non aveva mostrato punti deboli, sia in Italia che in Europa, vincendo ben 13 partite consecutive ed ipotecando scudetto e seconda stella.

L’Inter, ora a +16 sulla seconda, deve solo preoccuparsi di chiudere i giochi al più presto, con la matematica che potrebbe arrivare già nel mese di aprile. Anche al Napoli è rimasto solamente il campionato ma i partenopei sono attardati sia rispetto al Bologna quarto che alla Roma quinta – distanti rispettivamente 7 e 4 punti – e non possono assolutamente sbagliare se vogliono evitare di restare fuori dalla prossima Champions League. Da quando c’è Calzona in panchina, in ogni caso, i miglioramenti sono evidenti, malgrado la retroguardia continui a non fornire le giuste garanzie (l’ultimo clean sheet risale ormai allo scorso gennaio).

Inter-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi potrebbe far rifiatare qualcuno dopo i 120 minuti del Metropolitano. In panchina scalpitano Frattesi e Sanchez, pronti a prendere il posto di Mkhitaryan (tra i peggiori in campo a Madrid) e Thuram. Sulla corsia destra è ballottaggio tra Dumfries e Darmian, mentre la difesa sarà composta da Pavard, Acerbi, Bastoni.

Formazione-tipo invece per Calzona, il cui unico dubbio è quello che riguarda l’out sinistro, con Olivera che potrebbe essere preferito a Mario Rui. A centrocampo il duello è tra Traoré e Zielinski ma si candida per una maglia da titolare anche il ristabilito Ngonge.

Il pronostico

C’è qualche incognita sull’Inter, reduce dalla prima grande delusione stagionale. I nerazzurri, ad ogni modo, si sono già imposti due volte sul Napoli in stagione. Prima il 3-0 dello scorso dicembre in campionato e poi l’1-0 di Riad nella finale della Supercoppa Italiana. Impossibile, dunque, non considerarli favoriti anche in quest’occasione. Gli sforzi profusi in coppa però potrebbero farsi sentire e non è da escludere che gli azzurri riescano a segnare almeno un gol a San Siro.

Le probabili formazioni di Inter-Napoli

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1