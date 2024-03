I pronostici di domenica 17 marzo: Serie A, FA Cup, Liga, Ligue 1, Bundesliga

I pronostici di domenica 17 marzo: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.

Questa domenica di Serie A propone due partite molto importanti in zona Champions League: la Fiorentina a Bergamo contro l’Atalanta avrebbe bisogno di una vittoria per rientrare in corsa, mentre il Napoli spera di sfruttare la delusione per l’eliminazione dalla Champions League dell’Inter. In tutti e due i casi i gol non dovrebbero mancare.

A proposito di zona Champions League, la Juventus quasi abbandonato il sogno Scudetto può dormire sonni tranquilli ma la recente serie negativa di risultati rende necessaria una svolta: contro il Genoa i tre punti sono alla portata dei bianconeri.

Vittoria probabile anche per la Roma contro il Sassuolo che oltre all’infortunato Berardi dovrà rinunciare anche agli squalificati Doig e Thorstvedt.

Pronostici altre partite

In giro per l’Europa le partite più attese e sulla carta spettacolari sono Manchester United-Liverpool di FA Cup e Atletico Madrid-Barcellona della Liga spagnola.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Inter-Napoli, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Monaco (in Monaco-Lorient, Ligue 1, ore 15:00)

• Juventus (in Juventus-Genoa, Serie A, ore 12:30)

• Roma (in Roma-Sassuolo, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Manchester United-Liverpool, FA Cup, ore 16:30

• Borussia Dortmund-Eintracht Francoforte, Bundesliga, ore 17:30

• Montpellier-PSG, Ligue 1, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Rennes-Marsiglia, Ligue 1, ore 17:05

• Atalanta-Fiorentina, Serie A, ore 18:00

• Atletico Madrid-Barcellona, Liga, ore 21:00

Il “clamoroso”

Chelsea vincente e almeno un gol per squadra (in Chelsea-Leicester, FA Cup, ore 13:45)