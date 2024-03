Formazioni ufficiali Juventus-Genoa: pronostico marcatori, tiratori e ammoniti

Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma all’Allianz Stadium.

Una delle sfide più intriganti della domenica di campionato, soprattutto per i possibili risvolti in termini di classifica, è sicuramente quella dell’Allianz Stadium tra Juventus e Genoa. A secco di successi contro Napoli e Atalanta, la compagine di Allegri vuole ritornare alla vittoria per lanciare un messaggio al Milan e rispondere al ruolino di marcia del Bologna. Di contro, però, già nella gara d’andata il “Grifone” ha dimostrato di poter mettere in grande difficoltà la scatola difensiva bianconera. Ecco le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Mckennie, Locatelli, Miretti, Kostic, Chiesa, Vlahovic.

GENOA: Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Badelj (C), Frendrup, Messias; Gudmundsson, Vitinha; Retegui.

Juventus-Genoa, il pronostico marcatori

Volente o nolente la Juventus ha dimostrato in lungo e in largo di essere Vlahovic dipendente. Faro dell’attacco bianconero, il numero 9 serbo sembra aver compiuto quel definitivo step di crescita che gli sta consentendo di trovare la via del gol con regolarità. Nel deserto della produzione offensiva juventina, Vlahovic si configura spesso come un “porto sicuro”. Rigorista designato della squadra (al netto di qualche errore dal dischetto, non trascurabili), Vlahovic è la scelta marcatori caldeggiata per il lunch match domenicale.

Juventus-Genoa, probabili ammoniti e tiratori

Il Genoa ha tutte le carte in regola per far male alla difesa di Allegri. Con uno schieramento assolutamente propositivo, il messaggio lanciato da Gilardino alla squadra è chiaro. Il “Grifone” proverà a giocarsi tutte le sue carte. A cominciare dalle frecce Messias e Vitinha, che nella nuova veste tattica spesso si presentano al tiro con una regolarità disarmante. I due “tuttocampisti” del Genoa potrebbero impensierire Szczesny con una conclusione ben indirizzata nello specchio della porta. La Juve proverà a rispondere tenendo alto il baricentro e verticalizzando il gioco. A tal proposito saranno fondamentali gli inserimenti dei centrocampisti: Mckennie su tutti, ma non solo. Il texano potrebbe andare al tiro almeno una volta, così come Cambiaso (uno dei più propositivi nonostante il generale marasma bianconero) Bremer (su situazione di calcio da fermo).

Si prospetta una gara dall’impatto fisico non indifferente. I tanti uno contro uno preventivabili contribuiranno ad orientare il match in una direzione piuttosto che in un’altra. Se preso a campo aperto, ad esempio, Federico Gatti potrebbe essere costretto a spendere almeno un cartellino. Il rischio ammonizione, però, è assolutamente credibile anche per Bani e Badelj, spesso lenti e macchinosi nella lettura di alcune situazioni a palla scoperta.