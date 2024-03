Lotto e 10eLotto: le vincite più importanti del weekend

Lotto e 10eLotto, ecco le vincite più importanti del weekend che da poco ci siamo messi alle spalle. I numeri sono davvero incredibili

Non sappiamo onestamente che sensazione si possa provare nel momento in cui uno riesce a piazzare delle vincite del genere, così importanti sotto l’aspetto economico. Non lo sappiamo perché non siamo mai stati tra questi fortunati. Ma li invidiamo, senza dubbio, e gli auguriamo onestamente le migliori cose perché se uno gioca non lo fa solamente per il gusto di farlo – e dovrebbe essere solo questo lo spirito, passare il tempo nei limiti – ma lo fa per vincere, per togliersi qualche sfizio, magari quel viaggio sognato una vita che non ha avuto la possibilità di fare. Ce ne sono di cose che si possono fare vincendo una cifra esagerata.

E il Lotto e il 10eLotto, a quanto pare, secondo quanto raccontato da Agimeg.it, continuano a regalare delle somme incredibili, di quelle che, mettiamolo in chiaro perché è giusto così, la vita non la cambiano. Che però regalano senza dubbio dei momenti di spensieratezza e gioia, dei momenti da ricordare. Ora, quindi, andiamo a vedere quelle che sono state le vincite più importanti dello scorso fine settimane.

Lotto e 10eLotto, ecco le vincite più importanti

Partiamo dal primo gioco, il Lotto, che come vi abbiamo spiegato in un altro articolo ha visto l’uscita del 78 sulla ruota di Bari che ha regalato oltre 15milioni di euro di vincite. Nello scorso fine settimana la vincita più importante è stata centrata con una quaterna a Reggio Calabria che è valsa 107mila euro. Poi oltre 62mila euro a Palermo, poi ancora Reggio Calabria con 45mila e poi Napoli, Palestrina e Trieste con 22.500. La Top Ten è chiusa a Torino con 12mila euro.

Per quanto riguarda il 10eLotto, invece, tre vincite da 20mila euro sono state piazzate a Roma, Tempio Pausania e Trezzano sul Naviglio. A Patti sono andati 15mila euro, a Vercelli e Lenola 10mila e 5 euro, diecimila tondi a Genoa, 9mila a Montecassiano, 8mila a Ravenna e infine 6.5000 euro a San Bonifacio. Festa grande per tutti.