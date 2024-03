Werder Brema-Borussia Dortmund, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Werder Brema-Borussia Dortmund è una partita valida per la venticinquesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il distacco dallo Stoccarda terzo inizia a diventare importante per il Borussia Dortmund, che ha pure il fiato sul collo del Lipsia, a -1 dai gialloneri. La qualificazione alla prossima Champions League – a meno che la Germania non faccia passi da gigante nel ranking e riesca a qualificare cinque squadre invece di quattro – non è affatto sicura. In ogni caso la squadra di Edin Terzic si è immediatamente risollevata dopo il tonfo casalingo con l’Hoffenheim e sabato scorso è andata a vincere 2-0 in casa dell’Union Berlino.

Se l’obiettivo è blindare la quarta piazza però il margine di errore comincia ad essere ridotto. In tal senso sarà fondamentale non sbagliare la gara con il Werder Brema, prima di un trittico di partite in cui il Borussia Dortmund si giocherà inevitabilmente parecchio: dopo la sfida con i biancoverdi, Reus e compagni saranno impegnati in Champions League con il PSV Eindhoven per un posto nei quarti di finale – all’andata è terminata 1-1 – e poi affronteranno tre scontri diretti con Eintracht Francoforte, Bayern Monaco e Stoccarda. I gialloneri quest’anno stanno andando particolarmente bene in trasferta: in campionato hanno rimediato una sola sconfitta su dodici gare giocate fuori casa e lontano dal proprio pubblico sono imbattuti da ben sette partite.

Il Werder Brema sogna l’Europa

Fullkrug, oggi al Borussia Dortmund, in questo fine settimana ritrova la sua vecchia squadra, quella che nella passata stagione contribuì a portare in salvo anche grazie ai suoi 16 gol.

Il Werder Brema, tuttavia, sta facendo addirittura meglio senza di lui e, con la salvezza già in tasca, può ambire ad un posto in Europa, essendo a soli tre punti dall’Hoffenheim settimo. Proprio contro il club di Sinsheim, domenica scorsa, gli uomini di Ole Werner hanno rimediato la seconda sconfitta del 2024. Sotto di due gol già nel primo tempo, i biancoverdi hanno reagito troppo tardi, accorciando le distanze solo in pieno recupero.

Come vedere Werder Brema-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Werder Brema-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport (canale 257). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Werder Brema non ha mai battuto il Dortmund davanti al proprio pubblico negli ultimi sette precedenti con i gialloneri e, visto il rendimento della squadra di Terzic in trasferta, è probabile che il trend continui. Borussia leggermente favorito in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Werder Brema-Borussia Dortmund

WERDER BREMA (3-1-4-2): Zetterer; Malatini, Groß, Jung; Lynen; Weiser, Schmid, Stage, Agu; Njinmah, Ducksch.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Süle, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2