Bundesliga, pronostici venticinquesima giornata: partite sabato ore 15:30

Bundesliga, rinfrancato dal successo in Champions League con la Lazio il Bayern Monaco non può sbagliare contro il Mainz: notizie e pronostici.

Il Meisterschale, per la prima volta dopo undici lunghi anni, sembra che stia prendendo una strada diversa da quella di Monaco di Baviera. Dopo l’ultima giornata, infatti, il Bayern Monaco è scivolato a -10 dall’arrembante Bayer Leverkusen, dicendo forse definitivamente addio ai sogni di titolo. Sì, le Aspirine stanno facendo un campionato sensazionale e per certi versi irripetibile – sono ancora imbattute – ma i passi falsi della corazzata di Thomas Tuchel (che andrà via a fine stagione) finora sono stati davvero troppi.

Nell’ultimo turno i campioni in carica hanno di nuovo rallentato, non andando al di là di un pareggio contro il Friburgo (2-2) e per la terza volta consecutiva hanno rinviato l’appuntamento con i tre punti in trasferta. In settimana però Kane (doppietta) e Muller hanno suonato la riscossa: grazie ai loro gol il Bayern ha travolto la Lazio (3-0) all’Allianz Arena, dimenticando così la sorprendente sconfitta dell’andata all’Olimpico.

Una vittoria che ha consentito ai bavaresi di avanzare ai quarti, scongiurare un’eliminazione che avrebbe fatto rumore e riportare entusiasmo in uno spogliatoio che negli ultimi mesi sembrava vicino all’implosione. Gli uomini di Tuchel ora non hanno alternative al successo nel match con il Mainz, al momento con un piede e mezzo nella serie cadetta. Nonostante abbiano cambiato più volte allenatore, i Nullfunfer non riescono ad invertire la rotta e restano penultimi in classifica, con otto punti da recuperare sul Bochum quartultimo. Da novembre hanno avuto la meglio solo sull’Augsburg e le speranza di fare punti in casa di un Bayern Monaco in ripresa sono davvero irrisorie: le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno tre.

Le previsioni sulle altre partite

Si rituffa nella Bundesliga anche il Lipsia di Marco Rose, che tenterà di affogare la delusione per l’eliminazione dalla Champions League nella sfida di campionato con il fanalino di coda Darmstadt.

I Roten Bullen avrebbero meritato un epilogo diverso per quanto fatto vedere mercoledì scorso al “Bernabeu” contro il Real Madrid, sfiorando a più riprese quel gol che avrebbe portato il match ai supplementari. L’1-1 non ha permesso al Lipsia di passare il turno – all’andata era finita 1-0 per i Blancos – e adesso l’obiettivo diventa chiudere tra le prime quattro in Bundesliga. Al momento gli uomini di Rose hanno un punto in meno del Borussia Dortmund quarto e dovrebbero ottenere un successo largo contro i modesti Lilien, sabato scorso strapazzati 6-0 dall’Augsburg a domicilio. Si preannuncia equilibrio invece nello scontro tra Borussia Monchengladbach e Colonia: per gli ospiti è una delle ultime occasioni per abbandonare la zona retrocessione ma non sarà semplice evitare la sconfitta al Borussia Park. Pronostico tutt’altro che chiuso anche in Augsburg-Heidenheim: entrambe dovrebbero segnare almeno un gol per parte.

Bundesliga: possibili vincenti

Bayern Monaco (in Bayern Monaco-Mainz)

Augsburg o pareggio (in Augsburg-Heidenheim)

Le partite da almeno un gol per squadra

Borussia Monchengladbach-Colonia

Augsburg-Heidenheim

Bundesliga: le partite da almeno tre gol complessivi

Lipsia-Darmstadt

Bayern Monaco-Mainz