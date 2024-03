Manchester United-Everton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Manchester United-Everton è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Nel derby contro l’odiato City, domenica scorsa, al Manchester United non è bastato un buon primo tempo per evitare l’ennesima sconfitta (3-1) con i cugini. Dopo aver chiuso in vantaggio la prima frazione di gioco grazie ad una rete di Rashford, la squadra di Erik ten Hag non ha resistito alla pressione dei rivali cittadini ed è crollata nella ripresa, ribaltata dalla doppietta di uno scatenato Foden e da una rete del solito Haaland.

Per lo United è stata la seconda sconfitta consecutiva in campionato dopo quella rimediata con il Fulham (1-2) ad Old Trafford, con i Cottagers che l’avevano spuntata a tempo quasi scaduto. In mezzo il passaggio del turno in FA Cup in virtù del successo per 1-0 in casa del Nottingham Forest. Diventa più complicato, adesso, riacciuffare il Tottenham quinto: gli Spurs, che al momento occupano l’ultimo posto utile per la qualificazione alla prossima Champions League – dal prossimo anno è assai probabile che anche la quinta in classifica stacchi un pass per la coppa dalle grandi orecchie – hanno sei punti in più dei Red Devils e rispetto a loro hanno pure giocato una partita in meno. Ancora più lontano invece l’Aston Villa quarto, a +11 dallo United.

Tante assenze in casa United

Se vogliono rientrare in corsa, dunque, Bruno Fernandes e compagni non possono sbagliare l’appuntamento con l’Everton, l’avversario giusto per ripartire e voltare pagina dopo la deludente stracittadina.

I Toffees di recente hanno riavuto quattro dei dieci punti di penalizzazione comminati dalla Premier League lo scorso novembre per presunte violazioni del fair play finanziario ma la distanza dalla terzultima resta minima, di soli 5 punti (ed il Luton ha una gara in meno). Tuttavia, aspetto che preoccupa di più il tecnico Sean Dyche è il fatto che i suoi non riescano più a vincere: in campionato l’ultimo successo risale a metà dicembre e sabato scorso l’Everton è tornato a perdere davanti al proprio pubblico dopo oltre due mesi (1-3 con il West Ham). Dyche spera di riavere in tempo Gueye per il match con lo United, che invece deve fare a meno di Hojlund, Mount, Wan-Bissaka, Shaw, Lisandro Martinez, Malacia e Martial. In forte dubbio anche Rashford.

Il Manchester United è tornato a zoppicare dopo l’infortunio di Hojlund e la vittoria non è affatto scontata nel match un Everton che quest’anno sta dando il meglio proprio in trasferta. Almeno due i gol complessivi.

Le probabili formazioni di Manchester United-Everton

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Varane, Maguire, Lindelof; Casemiro, Mainoo; Antony, Bruno Fernandes, Garnacho; Rashford.

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Godfrey, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Garner, Onana, McNeil; Doucouré; Beto.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2