Arsenal-Brentford, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Arsenal-Brentford è una partita della ventottesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Ventiquattr’ore prima dell’atteso big match di Anfield tra Liverpool e Manchester City, rispettivamente prima e seconda forza del campionato, l’Arsenal potrebbe approfittarne salendo per una notte in cima alla classifica della Premier League. I Gunners sono attualmente terzi, a -2 dai Reds e a -1 dai Cityzens ed in caso di vittoria nel derby con il Brentford si porterebbero momentaneamente a quota 64 punti.

Un’occasione da sfruttare, dunque, per poi concentrarsi sull’ottavo di finale in Champions League con il Porto, in programma nella prossima settimana. Un match delicato se consideriamo che i londinese sono stati sorprendentemente battuti nella gara d’andata in Portogallo e saranno chiamati ad una non semplice rimonta. In campionato, invece, l’Arsenal sta dando il meglio di sé, segnando una valanga di gol: sono addirittura 31 quelli realizzati nelle prime sette giornate di Premier League del 2024. Solo vittorie, ovviamente, per gli uomini di Mikel Arteta, che hanno rimediato le uniche sconfitte dell’anno solare in FA Cup e in Champions League. Lunedì scorso, per la seconda volta nelle ultime quattro partite, i Gunners hanno rifilato un 6-0 in trasferta ad un avversario: dopo aver strapazzato il West Ham un mese fa, stavolta è toccato al povero Sheffield United.

L’Arsenal è una macchina da gol

L’Arsenal adesso vanta il miglior attacco (68 gol) e la miglior difesa del torneo (23 reti subite) facendo meglio rispetto alle sue dirette concorrenti per il titolo.

Una macchina da gol che difficilmente verrà fermata dal Brentford, che nelle ultime quattro giornata di reti ne ha subite ben undici, senza vincere neppure una partita. Le Bees ad ogni modo lo scorso fine settimana hanno interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive pareggiando 2-2 in un altro derby, contro il Chelsea al Community Stadium. Sono sei i punti di vantaggio sulla terzultima, anche se il Luton ha una gara in meno e potrebbe accorciare. Il pericolo retrocessione, insomma, non è del tutto scongiurato.

Come vedere Arsenal-Brentford in diretta tv e in streaming

Arsenal-Brentford è in programma sabato alle 18:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Improbabile che l’Arsenal rallenti e sciupi l’occasione di salire – anche se per poco – in cima alla classifica. La vittoria dei Gunners non sembra in discussione in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Arsenal-Brentford

ARSENAL (4-3-3): Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Kiwior; Odegaard, Jorginho, Rice; Saka, Havertz, Trossard.

BRENTFORD (3-5-2): Flekken; Zanka, Collins, Ajer; Roerslev, Janelt, Jensen, Norgaard, Reguilon; Wissa, Toney.

POSSIBILE RISULTATO: 4-1